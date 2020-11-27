Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsle ilgili flaş adım! Bazı illerde yüzde 77 görüldü!
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs vakaları Türkiye'de de tırmanışa geçti. Türkiye'de yoğun bakım servislerindeki yatak doluluk oranı bazı illerde yüzde 77'lere kadar çıktı. Yoğun bakım servislerinin dolmaya başlamasının ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçti. İşte Sağlık Bakanlığı'nın yeni önlemleri…
27.11.2020 09:49
- Son Güncelleme: 27.11.2020 09:49
YOĞUN BAKIM GENELGESİ
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin imzasıyla 24 Kasım'da tüm illere gönderilen son dakika genelgesinde, pandemi süreci sonunda geçici olarak ilave edilen yatakların iptal edileceğinin bilinmesi şartıyla, hastane binasında tadilat yapılmaksızın yerinde yatak eklenmek suretiyle sadece erişkin yoğun bakım yatağı veya çocuk yoğun bakım yatağı ilave yapılabileceği söylendi.
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