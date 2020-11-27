Haberler Galeri Güncel Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsle ilgili flaş adım! Bazı illerde yüzde 77 görüldü!

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsle ilgili flaş adım! Bazı illerde yüzde 77 görüldü!

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs vakaları Türkiye'de de tırmanışa geçti. Türkiye'de yoğun bakım servislerindeki yatak doluluk oranı bazı illerde yüzde 77'lere kadar çıktı. Yoğun bakım servislerinin dolmaya başlamasının ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçti. İşte Sağlık Bakanlığı'nın yeni önlemleri…

27.11.2020 09:49 - Son Güncelleme: 27.11.2020 09:49
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsle ilgili flaş adım! Bazı illerde yüzde 77 görüldü!

Sağlık Bakanlığı artan yoğun bakım oranları nedeniyle yeni önlemler almaya hazırlanıyor. Türkiye'de yoğun bakım yatak sayısının yüzde 60'ının devlet hastanelerinde, yüzde 40'ının diğer hastanelerde olduğunu bildiren uzmanlar önemli uyarılarda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsle ilgili flaş adım! Bazı illerde yüzde 77 görüldü!

Edinilen son dakika verileri Türkiye'de şimdi ve kısa vadede bir yoğun bakım yatak sıkıntısına işaret etmese de Sağlık Bakanlığı yeni önlemler alarak uzun vadede de problem yaşanmasının önüne geçmek için kolları sıvadı.

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsle ilgili flaş adım! Bazı illerde yüzde 77 görüldü!

BAZI İLLERDE YÜZDE 77'LER GÖRÜLDÜ
Bazı şehirlerde yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 77'lere ulaşmasının durumun ciddiyetini ortaya koyduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsle ilgili flaş adım! Bazı illerde yüzde 77 görüldü!

Hürriyet'te yer alan habere göre, bakanlıktan tüm illere gönderilen genelgede ise özel hastanelerin pandemi süresince ek yatak taleplerinin karşılanacağı açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsle ilgili flaş adım! Bazı illerde yüzde 77 görüldü!

YOĞUN BAKIM GENELGESİ
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin imzasıyla 24 Kasım'da tüm illere gönderilen son dakika genelgesinde, pandemi süreci sonunda geçici olarak ilave edilen yatakların iptal edileceğinin bilinmesi şartıyla, hastane binasında tadilat yapılmaksızın yerinde yatak eklenmek suretiyle sadece erişkin yoğun bakım yatağı veya çocuk yoğun bakım yatağı ilave yapılabileceği söylendi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Koronavirüs salgını nerede ve ne zaman başladı? Çin tüm gerçekleri dünyaya duyurdu... İşte dev salgında İtalya ve İspanya gerçeği
Koronavirüs salgını nerede ve ne zaman başladı? Çin tüm gerçekleri dünyaya duyurdu... İşte dev salgında İtalya ve İspanya gerçeği