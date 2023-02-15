Asrın felaketinde tüm dünya seferber oldu! Türkiye için dünyanın dört bir yanından ekipler geldi

Kahramanmaraş merkezli ve toplamda 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye gelen çeşitli ülkelerin Afet Yardım Müdahale ekipleri, enkaz altında kalanların kurtarılması ve sağlık hizmetleri için çalışma yürüttü.

ABD

Türkiye'ye gelen çeşitli ülkelerin Afet Yardım Müdahale ekipleri, enkaz altında kalanların kurtarılması ve sağlık hizmetleri için çalışma yürüttü. Türkiye'ye gelen ekipler arasında ABD ekibi de yer aldı.