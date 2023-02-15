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Asrın felaketinde tüm dünya seferber oldu! Türkiye için dünyanın dört bir yanından ekipler geldi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem 10 şehri yıkıp geçti. Türkiye'ye gelen çeşitli ülkelerin Afet Yardım Müdahale ekipleri, enkaz altında kalanların kurtarılması ve sağlık hizmetleri için çalışma yürüttü.

takvim.com.tr
15.02.2023 11:47 - Son Güncelleme: 15.02.2023 12:57
Asrın felaketinde tüm dünya seferber oldu! Türkiye için dünyanın dört bir yanından ekipler geldi

Kahramanmaraş merkezli ve toplamda 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye gelen çeşitli ülkelerin Afet Yardım Müdahale ekipleri, enkaz altında kalanların kurtarılması ve sağlık hizmetleri için çalışma yürüttü.

ABD
Türkiye'ye gelen çeşitli ülkelerin Afet Yardım Müdahale ekipleri, enkaz altında kalanların kurtarılması ve sağlık hizmetleri için çalışma yürüttü. Türkiye'ye gelen ekipler arasında ABD ekibi de yer aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Asrın felaketinde tüm dünya seferber oldu! Türkiye için dünyanın dört bir yanından ekipler geldi
Asrın felaketinde tüm dünya seferber oldu! Türkiye için dünyanın dört bir yanından ekipler geldi

ALMANYA

Asrın felaketinde tüm dünya seferber oldu! Türkiye için dünyanın dört bir yanından ekipler geldi
Asrın felaketinde tüm dünya seferber oldu! Türkiye için dünyanın dört bir yanından ekipler geldi

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