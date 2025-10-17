Rojin Kabaiş'in not defterinden çıkan isim! Soruşturma KKTC'ye uzandı... İnternet aramasında neler var?
Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in kaybolduktan 19 gün sonra Van Gölü'nde ölü bulunmasının ardından yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun raporunda genç kızın bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA tespit edilmesi, cinsel istismar ve cinayet şüphesi ihtimalini gündeme getirdi. Savcılık, Rojin'in not defterinde yer alan isim üzerinden KKTC'de yaşayan bir kişiye ulaştı ve DNA örneğini aldı. Rojin'in göl kıyısında bulunan cep telefonunun şifresinin kırılması için Portekiz'e gönderileceği öğrenilirken, genç kızın internet aramaları da dikkat çekti.
Giriş Tarihi: