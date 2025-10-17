Rojin Kabaiş'in not defterinden çıkan isim! Soruşturma KKTC'ye uzandı... İnternet aramasında neler var?

OTOPSİYİ YAPANLAR İNCELENDİ

Soruşturma dosyasına göre otopsi sürecinde Rojin'in bedeninden 79 sürüntü örneği alındı. İlk incelemeler Van ve Diyarbakır'daki Adli Tıp birimlerinde yapıldı. Ocak ayında çıkan raporlarda bu örneklerden ikisinin 'erkek' profili olduğu belirtildi. Ardından savcılık daha ayrıntılı bir rapor için İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'nun ihtisas dairesine başvurdu. Buradan çıkan ve 10 Ekim'de soruşturma dosyasına giren kapsamlı raporda da bu durum teyit edildi. Bu iki DNA örneğinin Rojin'in bedenine nasıl geçtiği henüz belirlenemedi. Savcılık herhangi bir cinsel saldırı bulgusu tespit edilemediği için 'bulaşma' ihtimali üzerinde de duruyor. Soruşturma sürecinde bu iki DNA örneğinin kime ait olduğunu belirlemek için 50'den fazla kişinin DNA örneğini aldı. Bu kişiler arasında olay yeri incelemesini yapan kolluk görevlileri, cesedi taşıyan görevliler ve otopsiyi yapan Adli Tıp uzmanları var. Ancak bu iki DNA henüz hiçbiriyle eşleşmedi. 42 kişinin de ifadesi alındı.