PODCAST CANLI YAYIN

Rojin Kabaiş'in not defterinden çıkan isim! Soruşturma KKTC'ye uzandı... İnternet aramasında neler var?

Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in kaybolduktan 19 gün sonra Van Gölü'nde ölü bulunmasının ardından yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun raporunda genç kızın bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA tespit edilmesi, cinsel istismar ve cinayet şüphesi ihtimalini gündeme getirdi. Savcılık, Rojin'in not defterinde yer alan isim üzerinden KKTC'de yaşayan bir kişiye ulaştı ve DNA örneğini aldı. Rojin'in göl kıyısında bulunan cep telefonunun şifresinin kırılması için Portekiz'e gönderileceği öğrenilirken, genç kızın internet aramaları da dikkat çekti.

Giriş Tarihi:
Takvim Logo

Türkiye'nin gündemine oturan Rojin Kabaiş soruşturması KKTC'ye uzandı.

Takvim Logo

Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te Van'da kaybolduktan 19 gün sonra Van Gölü'nde ölü bulundu. Adli Tıp raporuna göre ölüm nedeni "suda boğulma" olarak açıklandı, ancak genç kızın göle nasıl ve neden girdiği hala belirsizliğini koruyor. İlk değerlendirmelerde intihar ihtimali öne sürülse de, soruşturmada ortaya çıkan yeni bulgular cinayet şüphesini güçlendirdi. İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda, Rojin'in bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA örneği tespit edildi.

Takvim Logo

Bu bulgular, cinsel istismar olasılığını gündeme getirirken; Van Barosu eksik ve hatalı olduğunu belirttiği önceki raporlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Kızının öldürüldüğüne inanan baba Nizamettin Kabaiş, "Gerçekler ortaya çıktı, adalet yerini bulsun" diyerek çağrıda bulundu.

Takvim Logo

ROJİN KABAİŞ'İN NOT DEFTERİNDEN ÇIKTI KKTC'YE UZANDI

Soruşturmada dikkat çeken bir diğer ayrıntı, Rojin'in not defterinde bulunan bir isim ve şifreler oldu. Bu bilgilerden hareketle girilen e-posta hesabında, Kuzey Kıbrıs'ta öğrenci olan bir erkekle flört düzeyinde yazışmalar bulundu...

Takvim Logo

Hürriyet'in haberine göre Rojin'in not defterini inceleyen savcılık orada bir isim ve bazı şifreler buldu. Bu şifreler kullanılarak Rojin'in e-posta hesabına girildi. E-posta hesabında da 'flört' düzeyinde arkadaşlığının olduğu bir isme ulaşıldı. Bu isim not defterindeki isim ile aynıydı.

Takvim Logo

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde öğrenci olduğu belirlenen bu isme ulaşıldı ve ifadesi alındı. Bu kişi ifadesinde Rojin ile arkadaş olduklarını, 'flört' düzeyinde konuşmalarının olduğunu ancak 'sevgili' olmadıklarını anlattı. Rojin'in ölümüyle ilgili de herhangi bir bilgisi olmadığını söyledi. Bu kişinin de DNA örnekleri alındı, fakat mukayese sonuçları henüz çıkmadı.

Takvim Logo

CEP TELEFONU YURT DIŞINDA İNCELENECEK

Soruşturmada henüz çözülemeyen önemli konulardan biri de Rojin'in cep telefonu. Telefon göl kıyısında bulunmuştu. Rojin, Diyarbakır'dan Van'a 24 Eylül'de (2024) gelmiş ve 27 Eylül'de de ortadan kaybolmuştu. Rojin'in Van'da geçirdiği üç gün boyunca neler yaptığı, kimlerle konuştuğunun belirlenmesi için telefondaki kayıtlar önemli görülüyor. Ayrıca telefona bıraktığı bir mesaj veya video kaydı varsa bunun da olayın aydınlatılması için önemli olacağı değerlendiriliyor. Telefon, şifresinin kırılması için Portekiz'e gönderilecek.

Takvim Logo

ROJİN KABAİŞ'İN İNTERNET ARAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Rojin'in e-posta hesabının detaylı incelemesinde 27 Eylül (2024) Cuma günü Google'da "Ölen birinin bankadaki parası nasıl alınır?", "Cennet ile ilgili ayetler nelerdir?", "Cennet nasıl bir yerdir?", "Otopsi nedir?", "Mutlu olduğun yerde ol", "Cesetler nerede yıkanır?" gibi aramalar yaptığı belirlendi. Rojin'in oda arkadaşı da kaybolduğu gün onunla mesajlaştıklarını, Rojin'in "Sahile gel, taş ve denizkabuğu toplarız" dediğini, kendisinin gitmediği, odasına geldiğinde Rojin'i göremediğini ve aradığını ancak ulaşamadığını söylemişti.

Takvim Logo

OTOPSİYİ YAPANLAR İNCELENDİ

Soruşturma dosyasına göre otopsi sürecinde Rojin'in bedeninden 79 sürüntü örneği alındı. İlk incelemeler Van ve Diyarbakır'daki Adli Tıp birimlerinde yapıldı. Ocak ayında çıkan raporlarda bu örneklerden ikisinin 'erkek' profili olduğu belirtildi. Ardından savcılık daha ayrıntılı bir rapor için İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'nun ihtisas dairesine başvurdu. Buradan çıkan ve 10 Ekim'de soruşturma dosyasına giren kapsamlı raporda da bu durum teyit edildi. Bu iki DNA örneğinin Rojin'in bedenine nasıl geçtiği henüz belirlenemedi. Savcılık herhangi bir cinsel saldırı bulgusu tespit edilemediği için 'bulaşma' ihtimali üzerinde de duruyor. Soruşturma sürecinde bu iki DNA örneğinin kime ait olduğunu belirlemek için 50'den fazla kişinin DNA örneğini aldı. Bu kişiler arasında olay yeri incelemesini yapan kolluk görevlileri, cesedi taşıyan görevliler ve otopsiyi yapan Adli Tıp uzmanları var. Ancak bu iki DNA henüz hiçbiriyle eşleşmedi. 42 kişinin de ifadesi alındı.