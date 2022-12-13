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Haberler Güncel Resimdeki G harfini bulan pilot oluyor! Sosyal medya bu IQ testini konuşuyor! 5 saniyede...

Resimdeki G harfini bulan pilot oluyor! Sosyal medya bu IQ testini konuşuyor! 5 saniyede...

Resimdeki G harfini bulanların IQ testi arşa çıkıyor! Sosyal medya bu testi konuşuyor! 5 saniyede G harfini bulan olacak mı? İnsanların sadece %5'i resimde gizlenen G harfini 5 saniyede bulabildiği söyleniyor. C harflerinin arasına gizlenen G harfini 5 saniye içinde bulmaya çalışan bir çok kişi zorlanıyor. Peki siz bulabilecek misiniz?

13.12.2022 23:50 - Son Güncelleme: 13.12.2022 23:50
Resimdeki G harfini bulan pilot oluyor! Sosyal medya bu IQ testini konuşuyor! 5 saniyede...

Akıl karıştırıcı zeka testleri bir çok kişinin ilgisini çekiyor. Zeka testleri çözerken hem eğlenebilir hem de kendisini test edebilirsiniz. Yani bir taşla iki kuş vurmak mümkün. IQ seviyesinin yüksek olduğunu düşünenler 5 saniyede C harflerinin içerisinde G harfini bulmaya çalışıyor. Peki sizce G harfi nerede saklı? Gelin birlikte bakalım...

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Resimdeki G harfini bulan pilot oluyor! Sosyal medya bu IQ testini konuşuyor! 5 saniyede...

RESİMDE G HARFİ GİZLİ!

Sosyal medya üzerinde paylaşılan test sizi çok eğlendirecek. Resimde çok sayıda bir araya gelmiş C harfi bulunuyor. Fakat aralarında gizlenen bir G harfi yer alıyor. Gizli G harfini bulmak için yalnızca 5 saniye süre verildi.

Resimdeki G harfini bulan pilot oluyor! Sosyal medya bu IQ testini konuşuyor! 5 saniyede...

GİZLİ HARFİ BULDUN MU?

Optik illüzyonlar, gerçeklikten farklı görüntüler oluşturmak için desenler, ışıklar ve renkler kullanır ve beynimizi yanıltır. Örnek olarak, bu resimde çok sayıda yan yana dizilen C harfleri, aralarında gizlenen G harfini kamufle etmeyi kolayca başarıyor. Bu resim sosyal medyada viral oldu ve tıklanma rekorları kırdı. Görüntü çevrimiçi olarak yeniden ortaya çıktı ve şu anda netizenlerin mevcut optik illüzyon saplantısı nedeniyle ilgi görüyor.

Resimdeki G harfini bulan pilot oluyor! Sosyal medya bu IQ testini konuşuyor! 5 saniyede...

ZEKA BULMACASI CEVABI

Süreniz doldu. Cevabı merak mı ediyorsunuz? Cevaba geçmeden önce, gözlem becerilerinizi test etmek için zaman ayırdığınız için sizlere teşekkür ederiz.

Resimdeki G harfini bulan pilot oluyor! Sosyal medya bu IQ testini konuşuyor! 5 saniyede...

Bazı kişiler gizli harfi verilen süre içinde bulamamış olsanız bile, elinizden gelenin en iyisini yaptınız. Düzenli olarak pratik yaparak gözlem becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Şimdi çözüme geçelim.

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