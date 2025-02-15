Rekabet Kurumu Frito Lay’a ceza kesti! Doritos, Ruffles, Lay’s...

Rekabet Kurumu, cips sektöründe faaliyet gösteren ve Doritos , Ruffles, Lay's, Cheetos ve Çerezza gibi markalarla bilinen Frito Lay 'a 1 milyar 300 milyon TL idari para cezası kesti.

Kendisinden paketlenmiş cips satın alan bakkal, market, büfe gibi satış noktalarında rakiplerinin satışlarını engellemeye yönelik uygulamalarda bulunduğu tespit edilen Frito Lay 'e yaklaşık 1 milyar 300 milyon Türk lirası idari para cezası verildi.

FRİTO LAY STANTLARI RAKİP ÜRÜNLERE AÇILACAK

Rakip stant bulunmayan satış noktalarında, Frito Lay stantlarının dikey ve görünür olarak %30'luk kısmı sadece rakip ürünler için ayrılacak.

Ayrılan bölüm bir seperatör ile bölünecek ve bu bölümdeki her sepette okunabilir şekilde; "Bu bölüm rakip cips ürünleri için ayrılmıştır" etiketi bulunacak.

Rakip ürünler de satış noktalarında yerini alacak.

Herhangi bir sebeple rakip ürünlerin satış noktasında bulunmadığı veya tükendiği durumlarda rakip ürünler için ayrılan bu bölüm boş bırakılacak ve Frito Lay ürünleri ile doldurulmayacak.