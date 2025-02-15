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Rekabet Kurumu Frito Lay'a ceza kesti! Doritos, Ruffles, Lay’s...

Rekabet Kurumu, cips sektöründe faaliyet gösteren ve Doritos, Ruffles, Lay's, Cheetos ve Çerezza gibi markalarla bilinen Frito Lay hakkında önemli bir karara imza attı. Firma, rakiplerinin satışlarını engellemek ve pazardan dışlamak amacıyla yaptığı uygulamalarla Rekabet Kanunu'nu ihlal ettiği gerekçesiyle 1 milyar 300 milyon TL idari para cezasına çarptırıldı.

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Giriş Tarihi :15 Şubat 2025 , 15:34 Güncelleme Tarihi :15 Şubat 2025 , 15:34
Rekabet Kurumu Frito Lay’a ceza kesti! Doritos, Ruffles, Lay’s...

Rekabet Kurumu, cips sektöründe faaliyet gösteren ve Doritos, Ruffles, Lay's, Cheetos ve Çerezza gibi markalarla bilinen Frito Lay'a 1 milyar 300 milyon TL idari para cezası kesti.

Rekabet Kurumu Frito Lay’a ceza kesti! Doritos, Ruffles, Lay’s...

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Doritos, Ruffles, Lay's, Cheetos ve Çerezza markalarıyla bilinen Frito Lay'in paketlenmiş cips sektöründe faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak, rakiplerinin satışlarını engellemek ve rakiplerini pazardan dışlamak suretiyle Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurumu Frito Lay’a ceza kesti! Doritos, Ruffles, Lay’s...

FRİTO LAY'E 1 MİLYAR 300 MİLYON LİRA PARA CEZASI

Kendisinden paketlenmiş cips satın alan bakkal, market, büfe gibi satış noktalarında rakiplerinin satışlarını engellemeye yönelik uygulamalarda bulunduğu tespit edilen Frito Lay'e yaklaşık 1 milyar 300 milyon Türk lirası idari para cezası verildi.

Rekabet Kurumu Frito Lay’a ceza kesti! Doritos, Ruffles, Lay’s...

Kararda ayrıca Frito Lay'e birtakım yükümlülükler de getirildi.

200 metrekarenin altındaki satış noktaları için Frito Lay'e getirilen yükümlülüklerden bazıları şöyle:

Rekabet Kurumu Frito Lay’a ceza kesti! Doritos, Ruffles, Lay’s...

FRİTO LAY STANTLARI RAKİP ÜRÜNLERE AÇILACAK

Rakip stant bulunmayan satış noktalarında, Frito Lay stantlarının dikey ve görünür olarak %30'luk kısmı sadece rakip ürünler için ayrılacak.
Ayrılan bölüm bir seperatör ile bölünecek ve bu bölümdeki her sepette okunabilir şekilde; "Bu bölüm rakip cips ürünleri için ayrılmıştır" etiketi bulunacak.

Rakip ürünler de satış noktalarında yerini alacak.

Herhangi bir sebeple rakip ürünlerin satış noktasında bulunmadığı veya tükendiği durumlarda rakip ürünler için ayrılan bu bölüm boş bırakılacak ve Frito Lay ürünleri ile doldurulmayacak.

Rekabet Kurumu Frito Lay’a ceza kesti! Doritos, Ruffles, Lay’s...

RAKİP ÜRÜN SATIŞLARI ENGELLENEMEYECEK

Satış noktalarına, rakip ürünlerin bulunurluğunu ve görünürlüğünü hedef alan herhangi bir yönlendirmede bulunulmayacak.
Firto Lay, satış noktalarına en fazla bir cips standı yerleştirebilecek.

Rekabet Kurumu Frito Lay’a ceza kesti! Doritos, Ruffles, Lay’s...

Standart satın alma işlemleri haricinde, perakende satış noktalarına finansal fayda sağlanamayacak.

Rekabet Kurumu Frito Lay’a ceza kesti! Doritos, Ruffles, Lay’s...

RAKİP ÜRÜNLERİN DE SATIŞ NOKTALARINA GİRMESİYLE TÜKETİCİLERE SUNULAN SEÇENEKLER ARTACAK

Alınan bu karar ile birlikte; Frito Lay'in rakiplerinin de büfe, bakkal, küçük market gibi satış noktalarına girmesi ve paketlenmiş cips pazarında tüketicilerin seçeneklerinin artırılması hedeflendi.

Rekabet Kurumu Frito Lay’a ceza kesti! Doritos, Ruffles, Lay’s...
Rekabet Kurumu Frito Lay’a ceza kesti! Doritos, Ruffles, Lay’s...