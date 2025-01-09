İddialar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü! Rekabet Kurulu’ndan menajerlik şirketlerine soruşturma

Magazin dünyası günlerdir menajerlik ve cast ajanslarıyla ilgili ortaya atılan iddialarla çalkalanıyor.
Bünyesinde 50'den fazla Türkiye'nin en popülerleri arasına şüphesiz girecek oyuncu bulunduran ID İletişim 2002 yılından bu yana en gözde menajerlik ajanslarının başını çekiyor. Ajansın krucu ortağı Ayşe Barım'ın temsil ettiği isimlerden birisi de Serenay Sarıkaya.
Sarıkaya, Ayşe Barım'ın en gözde oyuncularından biri. Son zamanlarda ortaya atılan bir iddiaya göre ise; Serenay Sraıkaya'nın Mert Demir ile sevgili gibi takılması için ünlü bir iş adamından 5 milyon dolar aldığı yönünde.
TEKELLEŞME İDDİALARINA YANIT
İddialar yalnızca bununla da sınırlı değil. Ayşe Barım ve ID iletişim'in sektörde tekelleştiği ve birçok oyuncunun işine engel olduğu da ileri sürüldü. Ayşe Barım'ın şirketi ID İletişim konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada "Şirketimiz 2002 yılından bu yana Türkiye'nin en sevilen ve takdir edilen oyuncularına menajerlik hizmeti vermekte olan, Türkiye'deki menajerlik mesleğini dünya standartlarında uygulayan, alanında öncü bir şirkettir. Son iki gündür şirketimizin kurucu ortağı Ayşe Barım ve uzun süredir birlikte çalıştığı oyuncumuz Serenay Sarıkaya, gerçek olmayan ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmiştir. Şirketimiz ve değerli bir oyuncumuzla ilişkilendirilen bir yazının aylar sonra yeniden gündemi planlı olarak meşgul ettiğini üzülerek görmekteyiz. Bu iftiralarda bulunan ve planlı olarak yayan kişiler hakkında yargı yoluna başvurduğumuzu sayın kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadeleri kullanıldı.
OYUNCULARDAN PEŞ PEŞE TEPKİLER
ID İletişim'in açıklamasından sonra Ayşe Barım'ın menajerliğini üstlendiği oyunculardan arka arkaya tepkiler geldi. Hazal Kaya ilk tepki gösterenlerden oldu.
Kaya, "Böyle dayanaksız, mesnetsiz, kanıtsız, delilsiz "öyle duyduk, zaten biliyorduk" gibi zırvalamalarla böyle büyük itiraflar atamazsınız kimseye. Gücünü aklından fikrinden ve en önemlisi vizyonundan alan bir kadından rahatsız oluyorsunuz diye böyle bıçaklamaya çalışamazsınız. Sırf, başarılı güzel, yetenekli ve hayatı dilediği gibi yaşıyor diye kadınlara bedel ödetme yarışına giremezsiniz." sözleriyle ateş püskürdü.
Sinem Kobal'dan da bir destek paylaşımı geldi. Kobal yaptığı paylaşımda "Yıllarca verilen emek ve çalışma böylesi çamur at izi kalsın yöntemleriyle baltalanamaz. Böylesi troll haberlerle, kontrolsüz, asılsız yayılan iftiralarla yapılan bu şiddeti kınıyorum" ifadelerini kullandı.
Burcu Biricik de sektördeki çirkinliklerin ve haksızlıkların konuşulması gerekirken olayın koca bir magazin meselesine dönüşmesine ateş püskürdü.
Metin Akdülger de "Not: Özgür irademle yazdım kimse bana paylaş diye baskı yapmamıştır. Sevdiğim kadınların yanında olmak istedim o kadar." sözleriyle açıklama yaptı.
FARAH ZEYNEP ABDULLAH'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Farah Zeynep Abdullah ise sosyal medya hesabında çıkan haberleri paylaşarak "Hadi bakalım kolay gelsin" yorumunu yaptı.
ÜNLÜ İSİMLER PAYLAŞIMDA BULUNDU
Ezgi Mola, Şükran Ovalı, Mert Yazıcıoğlu, Bergüzar Korel, Aslıhan Gürbüz, Halit Özgür Sarı, Bige Önal gibi isimler de şirketin açıklamasını paylaştı.
REKABET KURUMU HAREKETE GEÇTİ
Olay gündemdeki yerini korurken, Rekabet Kurulu da gelen ihbarların ardından dizi ve film sektörüyle bağlantılı menajerlik ajanslarına inceleme başlattı. Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:
"Kurumumuza kast ajanslığı ve menajerlik faaliyetlerine yönelik olarak yapılan çok sayıda ihbar ve şikayette iki önemli konu başlığı öne çıkmaktadır. Bunlardan ilkinde, sektörde faaliyet gösteren bazı kast ajansı/menajerlerin; "ajans komisyon oranlarını ve birtakım satış koşullarını belirlemek ve bazı yapımcıları boykot ederek piyasanın dışına çıkarma" konusunda birlikte hareket ettikleri iddiaları yer almaktadır. Yapılan ihbar ve şikayetlerde ayrıca; sektörde kast direktörlüğü ile menajerlik faaliyetini birlikte yürüten teşebbüslerin çeşitli rekabet sorunlarına neden olduğu, iki faaliyeti birlikte yürüten bir teşebbüsün kast direktörü pozisyonunda bulunduğu bir projede, kendi oyuncu kadrosuna öncelik tanıma avantajına sahip olduğu, bununla birlikte hem kast ajansı/menajerlik faaliyeti olan hem de kast direktörlüğü yapan bu teşebbüslerin kendileriyle bağı olmayan oyuncuları değerlendirme dışı bırakabildiği, bu nedenle hem hâlihazırda başkaca bir kast ajansı/menajerle bağı olan yeteneklerin hem de sektöre yeni giriş yapan yeteneklerin kast direktörlüğü ile kast ajansı/ menajerlik hizmetini birlikte sunan teşebbüslere yönelme mecburiyetinde bırakıldığı, bu doğrultuda iki hizmeti birlikte sunan bir teşebbüsten menajerlik hizmeti almayan oyuncuların, teşebbüsün kast direktörlüğü faaliyeti sebebiyle dizi, film gibi projelerde dezavantajlı konuma getirildiği, bu doğrultuda kast direktörlüğü ile iştigal etmeyen menajerlerin de söz konusu iki faaliyeti birlikte yürüten teşebbüslerle olan rekabetlerinde dezavantajlı konumda bulundukları iddiaları yer almaktadır."
DİDEM UZEL'DEN DESTEK
Rekabet Kurulu'nun dizi ve film sektörüyle bağlantılı menajerlik ajanslarına inceleme başlatmasına Didem Uzel'den de destek geldi. Uzel, sektördeki tekelleşme nedeniyle bir dönem oyunculuğu bırakıp Amerika'ya taşınmak zorunda kaldığını söyleyerek, "Sektör, bazı şirketler tarafından belirlenen 100 isim üzerinde dönüyor. Sizi o 100 kişi içine sokmuyorlar. Bu yüzden 30 senem çöpe gitti. Oyunculuktan dışlanan gençler arasında hayatlarını devam ettirmek için garsonluk yapanlar bile var!" dedi.
İŞTE O 21 ŞİRKET
Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen şirketlerin şu şekilde olduğu öğrendi:
Kast Ajansları Derneği,
Abdullah Bulut Menajerlik İletişim Dan. Ltd. Şti.
Asiye Değirmenci Menajerlik ve Film Yapım Ltd. Şti.
Black Listt Menajerlik Halkla İlişkiler ve Org. Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Cemile Yaprak Atış
Deniz Tüney Tanıtım Turizm Halkla İlişkiler ve Pazarlama Ltd. Şti.
Erberk Kast Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti.
Icon Talent Org. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti.
ID İletişim Danışmanlık AŞ
Kahraman Özden Talent Management
Nimet Atasoy AŞ
People Fotomodel Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti.
Perama Görsel Sanatlar Org. Yapım ve Tic. Ltd. Şti.
Persona Sanat İletişim Hiz. Ltd. Şti.
Renda Güner Film Yapım Tanıtım Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Sökmen Ajans Reklamcılık ve Turizm Ltd. Şti.
Şogen Film Müzik Prd. Org. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.
Talento Menajerlik Tic. Ltd. Şti.
TB Sanatsal Yetenek Yön. Ve Dan. Ltd. Şti 20. Vodvil Prodüksiyon ve Menajerlik Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.
Yüzdeyüz Oyunculuk Seslendirme Prodüksiyon Ltd. Şti.