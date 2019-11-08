Rasulayn'da YPG eğitim kampı bulundu! Kaçırdıkları çocukları burada eğitiyorlarmış!

Teröristlerin spor ve silah eğitimi aldığı bölümlerin ortaya çıkarıldığı bölümde aynı zamanda zorla silah altına alınarak eğitim gören çocuk ve diğer teröristlerin eğitim sonunda diplomalarının verilerek mezuniyet töreni yapılan alan bulunduğu da görüldü. Alanın teröristler tarafından ışıklandırılarak ses sistemi ile donatıldığı ve sözde akademide geceleri de teröristlere eğitim verildiği belirlendi.

Etrafı kapalı olan ve girmenin imkansız olduğu eğitim alanına geçmiş dönemde Resulayn´da bulunan ABD ve diğer ülke askerlerinin de geldiği öğrenildi.