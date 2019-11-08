Adana’da şafak vakti DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 10 gözaltı kararı
Adana'da terör örgütü DEAŞ ve El Kaide adına eylem ve faaliyet hazırladıkları tespit edilen 8'i Suriye uyruklu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla şüpheli şahıslar yakalandı.
08.11.2019 07:05
- Son Güncelleme: 08.11.2019 07:34
Özel harekat timlerinin desteği ile söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
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