Adana’da şafak vakti DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 10 gözaltı kararı

Adana'da terör örgütü DEAŞ ve El Kaide adına eylem ve faaliyet hazırladıkları tespit edilen 8'i Suriye uyruklu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla şüpheli şahıslar yakalandı.

08.11.2019 07:05 - Son Güncelleme: 08.11.2019 07:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





