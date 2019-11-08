GaleriGüncel

Adana’da şafak vakti DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 10 gözaltı kararı

Adana'da terör örgütü DEAŞ ve El Kaide adına eylem ve faaliyet hazırladıkları tespit edilen 8'i Suriye uyruklu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla şüpheli şahıslar yakalandı.

08.11.2019 07:05 - Son Güncelleme: 08.11.2019 07:34
Adana’da şafak vakti DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 10 gözaltı kararı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü DEAŞ ve El Kaide yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 8'i Suriye uyruklu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vaktı DEAŞ ve El Kaideye yönelik operasyonu başlattı.

Adana’da şafak vakti DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 10 gözaltı kararı

Özel harekat timlerinin desteği ile söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN

Adana’da şafak vakti DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 10 gözaltı kararı

DEAŞ ve El Kaide örgütlerinde hemşire, istihbarat ve hizmet emiri görevleri yaptıkları tespit edildi.

Adana’da şafak vakti DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 10 gözaltı kararı

DEAŞ ve El Kaide terör örgütünde hemşire, istihbaratçı ile hizmet emiri olarak çalıştıkları tespit edilen yakalanarak gözaltına alındı.

Adana’da şafak vakti DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 10 gözaltı kararı

Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Başkan Erdoğan Macaristan'da Minyatürlerle Osmanlı Devri Türk Okçuluğu sergisini ziyaret etti
Başkan Erdoğan Macaristan'da "Minyatürlerle Osmanlı Devri Türk Okçuluğu" sergisini ziyaret etti