RAMAZAN İMSAKİYE
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Polis ekipleri Sedat Peker'in lüks villasındaki kasayı keserek açtı! Operasyondan sıcak görüntüler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat Peker'in lideri olduğu organize suç örgütüne 9 Nisan'da İstanbul, Ankara, Hatay, Konya, Sakarya, Kocaeli ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 121 adreste arama gerçekleştirilen baskınlarda 52 şüpheli yakalanmıştı. Son dakika haberine göre Sedat Peker operasyonuna ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Polis ekiplerinin lüks villada bulunan kasayı keserek açtığı görüldü.

13.04.2021 15:37 - Son Güncelleme: 13.04.2021 15:45
Polis ekipleri Sedat Peker'in lüks villasındaki kasayı keserek açtı! Operasyondan sıcak görüntüler

Son dakika haberi... İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Sedat Peker grubuna yönelik düzenlediği operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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Polis ekipleri Sedat Peker'in lüks villasındaki kasayı keserek açtı! Operasyondan sıcak görüntüler

Peker'in Beykoz'da bulunan lüks villasında arama yapan polis ekiplerinin, çelik kasayı keserek açtıkları görüldü.

Polis ekipleri Sedat Peker'in lüks villasındaki kasayı keserek açtı! Operasyondan sıcak görüntüler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat Peker'in lideri olduğu organize suç örgütüne 9 Nisan'da İstanbul, Ankara, Hatay, Konya, Sakarya, Kocaeli ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 121 adreste arama gerçekleştirilen baskınlarda 52 şüpheli yakalanmıştı.

Polis ekipleri Sedat Peker'in lüks villasındaki kasayı keserek açtı! Operasyondan sıcak görüntüler

Yakalanan zanlıların alınan ek gözaltı süreleri ile birlikte emniyetteki sorguları sürerken, operasyona ilişkin emniyetten yeni görüntüler paylaşıldı.

Polis ekipleri Sedat Peker'in lüks villasındaki kasayı keserek açtı! Operasyondan sıcak görüntüler

Peker'e ait havuzlu lüks villada yapılan operasyonun görüntülerinde polis ekiplerinin odada bulunan kasayı keserek açtığı görüldü.