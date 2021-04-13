Polis ekipleri Sedat Peker'in lüks villasındaki kasayı keserek açtı! Operasyondan sıcak görüntüler
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat Peker'in lideri olduğu organize suç örgütüne 9 Nisan'da İstanbul, Ankara, Hatay, Konya, Sakarya, Kocaeli ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 121 adreste arama gerçekleştirilen baskınlarda 52 şüpheli yakalanmıştı. Son dakika haberine göre Sedat Peker operasyonuna ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Polis ekiplerinin lüks villada bulunan kasayı keserek açtığı görüldü.
13.04.2021 15:37
- Son Güncelleme: 13.04.2021 15:45
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat Peker'in lideri olduğu organize suç örgütüne 9 Nisan'da İstanbul, Ankara, Hatay, Konya, Sakarya, Kocaeli ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 121 adreste arama gerçekleştirilen baskınlarda 52 şüpheli yakalanmıştı.