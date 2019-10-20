Mehmetçik'ten YPG'nin zulmüne maruz kalan halka şefkat eli!
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen köylerde mutluluk var. Mehmetçik, kontrol altına alınan Resulayn'ın batısındaki Tel Halaf köyünde yıllarca terör örgütünün zulmüne maruz kalarak yaşam mücadelesi veren insanlarla buluştu. Tel Halaf halkına yardım elini uzatan Mehmetçik, ekmek ve gıda dağıtımı yapılan köyde çocukları çikolata ve şekerle sevindirdi.
20.10.2019 08:46
- Son Güncelleme: 20.10.2019 08:46
YPG/PKK işgalinden kurtarılan Tel Halaf halkına yardım elini uzatan Mehmetçik, ekmek ve gıda dağıtımı yapılan köyde çocukları çikolata ve şekerle sevindirdi. Dağıtılan insani yardım paketlerini taşımakta zorlanan yaşlı ve kadınlara yardımcı olan Türk komandoları, şefkat gösterdiği çocuklardan da ilgi gördü.
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