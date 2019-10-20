GaleriGüncel

Mehmetçik'ten YPG'nin zulmüne maruz kalan halka şefkat eli!

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen köylerde mutluluk var. Mehmetçik, kontrol altına alınan Resulayn'ın batısındaki Tel Halaf köyünde yıllarca terör örgütünün zulmüne maruz kalarak yaşam mücadelesi veren insanlarla buluştu. Tel Halaf halkına yardım elini uzatan Mehmetçik, ekmek ve gıda dağıtımı yapılan köyde çocukları çikolata ve şekerle sevindirdi.

20.10.2019 08:46 - Son Güncelleme: 20.10.2019 08:46
Mehmetçik'ten YPG'nin zulmüne maruz kalan halka şefkat eli!

YPG/PKK işgalinden kurtarılan Tel Halaf halkına yardım elini uzatan Mehmetçik, ekmek ve gıda dağıtımı yapılan köyde çocukları çikolata ve şekerle sevindirdi. Dağıtılan insani yardım paketlerini taşımakta zorlanan yaşlı ve kadınlara yardımcı olan Türk komandoları, şefkat gösterdiği çocuklardan da ilgi gördü.

Mehmetçik'ten YPG'nin zulmüne maruz kalan halka şefkat eli!

KIZILAY VE AFAD BÖLGEDE
Fatma Muhammed ise tek isteklerinin huzur ve güvenli bir ortama kavuşmak olduğunu ifade etti.

Mehmetçik'ten YPG'nin zulmüne maruz kalan halka şefkat eli!

Muhammed, "Türk askeri bize yardım dağıtıyor. Çok mutlu olduk. Buradaki insanların hepsi fakir halk. Bundan sonraki süreçte huzur ve güvene kavuşmayı arzuluyoruz." şeklinde konuştu.

Mehmetçik'ten YPG'nin zulmüne maruz kalan halka şefkat eli!
Mehmetçik'ten YPG'nin zulmüne maruz kalan halka şefkat eli!

'ŞİMDİ HERKES ÖZGÜR'
Köy sakinlerinden Hammud Ahmed, "YPG bizi zorla silah altına alıyordu. Şimdi herkes özgür. Çok sıkıntı yaşadık ama şimdi onlardan kurtulduk." diye konuştu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de!