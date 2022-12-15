Piyango ve şans oyunlarında turnayı gözünden vuran 3 burç açıklandı! 2023’de para bu burçlara yapışıyor!

Günlük koşturmanızın artacağı, el oyalayan işlerin yoğunlaşacağı bir dönem bu...

16 Mayıs'ta bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni Jüpiter Boğa burcuna geçip 26 Mayıs 2024'e kadar burada seyahat edecek. İş ve çalışma ortamınızda koşullar çok daha iyileşebilir. İş arayanlar sürekli seyahat edebilecekleri bir işe girebilir. Yurtdışı bağlantılı projeler gündeme gelebilir. Kendi işinizi kurabileceğiniz türlü fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Kendi işinizi yapıyorsanız bu süreçte çokça iş, müşteri ve akabinde güzel para gelebilir.

Sağlık açısından ilaç, tedavi, doktor gibi kendinizi şanslı hissedeceğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Size çok faydalı olacak bir beslenme düzenine geçebilir, hayatınıza sporu dahil edebilir, size uğur getirecek bir evcil hayvan sahiplenebilirsiniz. Yardımcılarınızdan yana büyük faydalar görecek, işe alacağınız kişilerden verim sağlayacaksınız.