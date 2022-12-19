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Göbek bağı taşla ezilerek kesilmiş! Burdur'da şoke eden olay... Yeni doğmuş bebek bulundu

Burdur'da yürekleri sızlatan bir olay yaşandı. Göbek bağı taşla ezilerek kesildiği tespit edilen ve nefes almakta zorlanan yeni doğmuş kız bebek, bir evin önüne bırakılmış halde bulundu. Bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

19.12.2022 16:17 - Son Güncelleme: 19.12.2022 16:48
Göbek bağı taşla ezilerek kesilmiş! Burdur’da şoke eden olay... Yeni doğmuş bebek bulundu

Burdur'da göbek bağı taşla ezilerek kesildiği tespit edilen ve nefes almakta zorlanan yeni doğmuş bir bebek, bir evin önüne bırakılmış halde bulundu.

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Göbek bağı taşla ezilerek kesilmiş! Burdur’da şoke eden olay... Yeni doğmuş bebek bulundu

BATTANİYEYE SARILI HALDE BULUNDU

Burdur merkeze bağlı Karacaören köyünde oturan Mehmet Mustafa Taşlıoğlu, sabah saatlerinde, hayvanlarına bakmak için evinden çıkarken kapı önünde battaniyeye sarılmış bebek olduğunu fark etti.

Göbek bağı taşla ezilerek kesilmiş! Burdur’da şoke eden olay... Yeni doğmuş bebek bulundu

Taşlıoğlu, daha sonra köy muhtarına haber verdi. Terk edilen bebek, muhtarın haber vermesi üzerine gelen ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Göbek bağı taşla ezilerek kesilmiş! Burdur’da şoke eden olay... Yeni doğmuş bebek bulundu

GÖBEK BAĞININ TAŞLA EZİLEREK KESİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Burada hipotermi geçirdiği, göbek bağının ise taş ile ezilerek kesildiği tespit edilen ve nefes almakta zorlanan kız bebek, entübe edilerek Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Göbek bağı taşla ezilerek kesilmiş! Burdur’da şoke eden olay... Yeni doğmuş bebek bulundu

Saat 02.00 sıralarında doğduğu ve terk edildiği tahmin edilen bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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