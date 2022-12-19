Göbek bağı taşla ezilerek kesilmiş! Burdur'da şoke eden olay... Yeni doğmuş bebek bulundu
Burdur'da yürekleri sızlatan bir olay yaşandı. Göbek bağı taşla ezilerek kesildiği tespit edilen ve nefes almakta zorlanan yeni doğmuş kız bebek, bir evin önüne bırakılmış halde bulundu. Bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
19.12.2022 16:17 - Son Güncelleme: 19.12.2022 16:48
Burdur'da göbek bağı taşla ezilerek kesildiği tespit edilen ve nefes almakta zorlanan yeni doğmuş bir bebek, bir evin önüne bırakılmış halde bulundu.
GÖBEK BAĞININ TAŞLA EZİLEREK KESİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ
Burada hipotermi geçirdiği, göbek bağının ise taş ile ezilerek kesildiği tespit edilen ve nefes almakta zorlanan kız bebek, entübe edilerek Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.