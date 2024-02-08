Hangi ilde kaç yabancı yaşıyor? Kaçı kadın kaçı erkek? TÜİK listeyi açıkladı: İşte 2022 ve 2023'teki rakamlar

İstanbul'un nüfusu 2023'te bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924'e düştü. Bayburt, 86 bin 47 kişiyle en az nüfusa sahip il oldu.

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Türkiye nüfusunun yüzde 18,34'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 803 bin 482 kişiyle Ankara, 4 milyon 479 bin 525 kişiyle İzmir, 3 milyon 214 bin 571 kişiyle Bursa ve 2 milyon 696 bin 249 kişiyle Antalya izledi.

YABANCI NÜFUS AZALDI



Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 253 bin 293 kişi azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 48,6'sını erkekler, yüzde 51,4'ünü kadınlar oluşturdu. Nüfus artış hızı binde 1,1 oldu.