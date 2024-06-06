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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e özel karşılama mesajı: Türkiye'ye hoşgeldiniz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere dün Türkiye'ye gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca karşılama mesajı hazırlandı.

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 16:21 Güncelleme 06 Haziran 2024, 16:39
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’e özel karşılama mesajı: Türkiye’ye hoşgeldiniz 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere dün Türkiye'ye gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca karşılama mesajı hazırlandı.


Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’e özel karşılama mesajı: Türkiye’ye hoşgeldiniz 2

Mirziyoyev'in Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binasının dijital gösterim ekranından yayımlanan mesajda, Özbekçe "Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'ye hoşgeldiniz" ifadeleri yer aldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’e özel karşılama mesajı: Türkiye’ye hoşgeldiniz 3

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, bugün temasları kapsamında Başkan Erdoğan ile bir araya geldi.

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