Dünyanın en güçlü 20 ülkesi açıklandı! Türkiye rakiplerine göz açtırmadı

Globalfire 2024 yılında dünya genelindeki hava kuvvetlerini değerlendirdiği kapsamlı bir rapor yayınladı. Bu rapor, teknoloji, personel sayısı, donanım kapasitesi ve yatırımlar gibi çeşitli kriterleri dikkate alarak dünyanın en güçlü hava kuvvetlerini belirledi. Globalfire raporu dünya çapındaki hava kuvvetlerinin gücünü ve kapasitelerini değerlendirerek uluslararası savunma ve güvenlik konularında önemli bir referans noktası oluşturuyor.