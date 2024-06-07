Dünyanın en güçlü 20 ülkesi açıklandı! Türkiye rakiplerine göz açtırmadı

Globalfire 2024 yılında dünya genelindeki hava kuvvetlerini değerlendirdiği kapsamlı bir rapor yayınladı. Bu rapor, teknoloji, personel sayısı, donanım kapasitesi ve yatırımlar gibi çeşitli kriterleri dikkate alarak dünyanın en güçlü hava kuvvetlerini belirledi. Globalfire raporu dünya çapındaki hava kuvvetlerinin gücünü ve kapasitelerini değerlendirerek uluslararası savunma ve güvenlik konularında önemli bir referans noktası oluşturuyor.
Bu sıralama, hava kuvvetlerinin sayısal ve teknolojik kapasitesi bakımından dünya çapında bir ölçüt sunuyor ve her ülkenin askeri stratejilerini şekillendirmedeki temel faktörlerden biri olarak ön plana çıkıyor.
20) Cezayir
Kuzey Afrika'nın stratejik gücü olan Cezayir, 182 bin kişilik bir orduya sahip. Hava kuvvetleri ise 14 bin personeli ile toplam 102 savaş uçağı, 298 helikopter, 10 saldırı helikopteri ve 61 nakliye uçağı barındırıyor.
19) İsrail
İsrail 89 bin kişiye sahip hava kuvvetleri, 241 savaş uçağı, 148 helikopter, 48 saldırı helikopteri ve 12 nakliye uçağına sahip.