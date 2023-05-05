Onlar parayı değil para onları kovalayacak! Akrep, Koç, Kova... 2023'ün Ay tutulması bu burçları para ağası yapacak!

Ay tutulmasından etkilenecek burçlar açıklandı. 5 Mayıs ay tutulmasının burçlara nasıl etkisinin olacağı belli oldu. Astrologlar yarın ki ay tutulması hepimizi etkileyecek. Haftanın en şanssızı Koç'lar özellikle sizin için özel bir ritüel açıklandı. En paralısı sevgili Kova'lar para adeta sizi kovalayacak. Haftanın en mutlusu Akrep'ler 5 Mayıs'taki ay tutulması sizi de etkileyecek ancak yapacağınız önlemlerle bu haftayı en güzel atlatanlar arasında olacaksınız. İşte ay tutulmasından etkilenecek burçlar!