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Başkan Erdoğan Samsun Mitingin 'de tarihi kalabalığa seslendi: "Başımın tacısın Samsun"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen AK Parti mitingine katıldı. Başkan Erdoğan'ı meydanlarda 120 bin kişi çoşkuyla karşıladı. Cumhur İttifakı olarak 14 Mayıs'ta sandıkları patlatmak için yürüdüklerini bildiren Başkan Erdoğan,"14 Mayıs'ta bu maskeli baloya son vereceğiz. Samsun'da vatan millet deyip Van'da Selo'ya özgürlük isteyenlerin maskesini 14 Mayıs'ta hep beraber indireceğiz" dedi. Başkan Erdoğan yoğun kalabalık karşısında Samsunlulara, "Bu Samsun sevilmez mi? Hele hele 14 Mayıs'ın akşamında sevdamız inşallah balkonda gerçekleşecek. Şimdiden hazır mıyız? Görüyorum ki hazırız. Başımın tacı Samsun" iafdelerini kullandı. İşte kare kare Başkan Erdoğan'a Samsun'dan sevgi seli...

04.05.2023 19:47 - Son Güncelleme: 04.05.2023 19:47
Başkan Erdoğan Samsun Mitingin ’de tarihi kalabalığa seslendi: 14 Mayıs’ta bu maskeli baloya son vereceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen AK Parti mitingine katıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Erdoğan Samsun Mitingin ’de tarihi kalabalığa seslendi: 14 Mayıs’ta bu maskeli baloya son vereceğiz

SAMSUNDA BAŞKAN ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ

120 bin kişinin katıldığı programa vatandaşlar Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Binlerce vatandaş, hep bir ağızdan tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet sözleri ile Samsun Cumhuriyet Meydan'ında adeta yankı uyandırdı.

Başkan Erdoğan Samsun Mitingin ’de tarihi kalabalığa seslendi: 14 Mayıs’ta bu maskeli baloya son vereceğiz

MEYDANLAR TIKLIM TIKLIM

Cumhur İttifakı olarak 14 Mayıs'ta sandıkları patlatmak için yürüdüklerini bildiren Başkan Erdoğan, "Burada şu an caddeler hariç 120 bin insan var. Bay Bay Kemal ne haber? Bak meydan gör. Dün Rize ve Trabzon, bugün Ordu, Giresun ve Samsun bunu müjdeliyor."

Başkan Erdoğan Samsun Mitingin ’de tarihi kalabalığa seslendi: 14 Mayıs’ta bu maskeli baloya son vereceğiz

"BAŞIMIN TACI SAMSUN"

Başkan Erdoğan Samsunlulara, "Bu Samsun sevilmez mi? Hele hele 14 Mayıs'ın akşamında sevdamız inşallah balkonda gerçekleşecek. Şimdiden hazır mıyız? Görüyorum ki hazırız. Başımın tacı Samsun...." diyerek sevgisini dile getirdi.

Başkan Erdoğan Samsun Mitingin ’de tarihi kalabalığa seslendi: 14 Mayıs’ta bu maskeli baloya son vereceğiz
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