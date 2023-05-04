Başkan Erdoğan Samsun Mitingin 'de tarihi kalabalığa seslendi: "Başımın tacısın Samsun"

MEYDANLAR TIKLIM TIKLIM

Cumhur İttifakı olarak 14 Mayıs'ta sandıkları patlatmak için yürüdüklerini bildiren Başkan Erdoğan, "Burada şu an caddeler hariç 120 bin insan var. Bay Bay Kemal ne haber? Bak meydan gör. Dün Rize ve Trabzon, bugün Ordu, Giresun ve Samsun bunu müjdeliyor."