Başkan Erdoğan Samsun Mitingin 'de tarihi kalabalığa seslendi: "Başımın tacısın Samsun"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen AK Parti mitingine katıldı. Başkan Erdoğan'ı meydanlarda 120 bin kişi çoşkuyla karşıladı. Cumhur İttifakı olarak 14 Mayıs'ta sandıkları patlatmak için yürüdüklerini bildiren Başkan Erdoğan,"14 Mayıs'ta bu maskeli baloya son vereceğiz. Samsun'da vatan millet deyip Van'da Selo'ya özgürlük isteyenlerin maskesini 14 Mayıs'ta hep beraber indireceğiz" dedi. Başkan Erdoğan yoğun kalabalık karşısında Samsunlulara, "Bu Samsun sevilmez mi? Hele hele 14 Mayıs'ın akşamında sevdamız inşallah balkonda gerçekleşecek. Şimdiden hazır mıyız? Görüyorum ki hazırız. Başımın tacı Samsun" iafdelerini kullandı. İşte kare kare Başkan Erdoğan'a Samsun'dan sevgi seli...
SAMSUNDA BAŞKAN ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ
120 bin kişinin katıldığı programa vatandaşlar Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Binlerce vatandaş, hep bir ağızdan tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet sözleri ile Samsun Cumhuriyet Meydan'ında adeta yankı uyandırdı.
MEYDANLAR TIKLIM TIKLIM
Cumhur İttifakı olarak 14 Mayıs'ta sandıkları patlatmak için yürüdüklerini bildiren Başkan Erdoğan, "Burada şu an caddeler hariç 120 bin insan var. Bay Bay Kemal ne haber? Bak meydan gör. Dün Rize ve Trabzon, bugün Ordu, Giresun ve Samsun bunu müjdeliyor."
"BAŞIMIN TACI SAMSUN"
Başkan Erdoğan Samsunlulara, "Bu Samsun sevilmez mi? Hele hele 14 Mayıs'ın akşamında sevdamız inşallah balkonda gerçekleşecek. Şimdiden hazır mıyız? Görüyorum ki hazırız. Başımın tacı Samsun...." diyerek sevgisini dile getirdi.