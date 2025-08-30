Okullara deri ayakkabı düzenlemesi! Gelecek yıldan itibaren deri ayakkabı uygulaması da başlıyor

TASD RAPOR HAZIRLADI



Sabah'ta yer alan habere göre, konuyu gündeme getiren Türkiye Ayakkabıcılar Sanayicileri Derneği (TASD) yöneticileri öğrenci ayakkabıları ile ilgili hazırladığı raporu Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapılan bir toplantının ardından yetkililere sundu. Deri ve kösele tabanlı okul ayakkabılarının çocuk gelişimine katkılarıyla ilgili rapor sunan dernek yönetimi, söz konusu raporu Sağlık Bakanlığı'na da iletecek.

ÇAKMA PAZARI ÖNLENEMEZ BİR BİÇİMDE BÜYÜDÜ



Türkiye Ayakkabıcılar Sanayicileri Derneği'nin raporuna göre çakma ayakkabı pazarı son 10 yılda 20 milyondan 200 milyon çifte çıktı. Bu pazarın büyümesinde en büyük etkenlerden biri de okullardaki serbest kıyafet uygulaması oldu. Derneğin verilerine göre global spor ayakkabısının payı toplam ayakkabı ithalatının yüzde 55'ine ulaştı. 5 yıl önce 25 milyon çift global markalı ayakkabı ithal edilirken bu sayı 76 milyona ulaştı.