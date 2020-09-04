Avrupa'da ürküten İslamofobi raporu! Medyanın rolü gözler önüne serildi...
Avrupa ülkelerinin büyük bir çoğunluğu İslamofobi vakalarını ayrı bir nefret suçu olarak kabul etmemektedir. SETA Müslüman karşıtı ırkçılığın ulaştığı boyutları ortaya koymak üzere Avrupa İslamofobi Raporu'nu yayımladı. Raporda medyanın Müslüman karşıtı ırkçılığın yeniden üretilmesi ve normalleştirilmesinde önemli bir rol oynadığına dikkat çekildi. İşte ürküten Avrupa'daki islamofobi raporu...
04.09.2020 15:51
- Son Güncelleme: 04.09.2020 16:02
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