O istihbarat raporları TBMM'nin kuruluşunun 100. yılında gün yüzüne çıktı!
Son dakika haberi... TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yılında, arşiv raflarında kalan özel bilgiler gün yüzüne çıktı. 23 Nisan 1920'nin hemen öncesi ve Meclis'in açılmasından sonraki günlerde İngiliz istihbarat raporlarında yer alan bilgiler, tarihçi Prof. Dr. Salahi Sonyel tarafından bir araya getirildi. İngiliz istihbarat raporlarını derleyen Prof. Dr. Sonyel'in verdiği bilgiler şöyle:
Atatürk önderliğinde ulusal kurtuluş mücadelesi veren kahramanların Meclis'teki her adımının takip edildiği, İngiliz istihbarat raporlarını derleyen Prof. Dr. Sonyel, Milliyet'in haberine göre İngiltere'de yaptığı araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri veriyor: Kurtuluş Savaşı günlerinde ağlarını bir örümcek gibi Türkiye'nin her yanına yayan İngiliz istihbarat servisi, özellikle Ankara'da Mustafa Kemal ve çevresindeki yakınlarına dek sokuluyor. Bakanlar Kurulu, Genelkurmay Başkanlığı ve Büyük Millet Meclisi (BMM) gizli oturumlarında alınan en önemli, en gizli kararlarını ele geçirerek günü gününe İngiliz yönetimine duyuruyordu.
İngiliz istihbaratı, bu bilgileri iki sınıfa ayırıyordu: A sınıfı oldukça gizli ve mevsuk (belgeye dayanan, güvenilir) bilgileri kapsıyordu. Bu denli bilgiler, önceden denenmiş, yararlı oldukları saptanmış, gerçekten güvenilir ve yetenekli istihbarat ajanlarınca sağlanıyordu. A2 sınıfındaki bilgiler ise, henüz doğrulanmamış, kimi güvenilmeyen, deneysiz, yeteneksiz ve kuşkulu kaynaklarca sağlanan olasılıklı bilgilerdi."