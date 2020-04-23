Koronavirüse karşı 4 aşamalı plan! Hayat ne zaman normale dönecek?

MAYISTA 3 GÜN YASAK TARTIŞILIYOR

Hürriyet'in haberine göre toplantıda ramazan ayında uyulması gereken tedbirlerin önemi vurgulanırken, 1, 2 ve 3 Mayıs'ta da aynı şekilde 3 günlük sokağa çıkma yasağının olabileceği değerlendirildi. Bayrama kadar tedbirlerin sıkı tutulacağı ve bayram sonrasında rahatlamaya geçileceği belirtildi. Erdoğan yeni açılan hastanelerin önemini dile getirirken de "İnşaatı bitirilmeyen ve faaliyete geçmeyen şehir hastanelerini bir an önce bitirin" talimatı verdi. Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü'nün de önümüzdeki günlerde Türkiye ile ilgili çok önemli bir açıklama yapacağını söyledi.