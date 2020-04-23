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Koronavirüse karşı 4 aşamalı plan! Hayat ne zaman normale dönecek?

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan partisinin MYK toplantısında Ramazan Bayramı sonrasında normalleşmenin nasıl olacağını anlattı. Buna göre bir yandan koronavirüsle mücadele sürerken kademe kademe rahatlama il il ve meslek gruplarına göre planlanacak. Normalleşme için 4 aşamalı bir yol haritası izlenecek.

23.04.2020 08:37 - Son Güncelleme: 23.04.2020 08:37
Koronavirüse karşı 4 aşamalı plan! Hayat ne zaman normale dönecek?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün videokonferans yöntemiyle düzenlenen AK Parti MYK toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sunum yaptı. Erdoğan, virüsle mücadelede sokağa çıkma yasağına uyulduğunu belirterek, herkesin tedbirlere uymaya devam ettiği takdirde rahatlamanın olacağını söyledi. Erdoğan, "Öncelikle tarım, tekstil, sanayi ve bu üç sektörün ardından turizmde kademe kademe rahatlamanın başlaması planlanıyor" değerlendirmesini yaptı. Erdoğan, tarımın önemini vurgulayarak, kurmaylarına "Kendi evinizin önünü bile ekin, boş yer kalmasın" talimatı verdi.

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Koronavirüse karşı 4 aşamalı plan! Hayat ne zaman normale dönecek?

MAYISTA 3 GÜN YASAK TARTIŞILIYOR
Hürriyet'in haberine göre toplantıda ramazan ayında uyulması gereken tedbirlerin önemi vurgulanırken, 1, 2 ve 3 Mayıs'ta da aynı şekilde 3 günlük sokağa çıkma yasağının olabileceği değerlendirildi. Bayrama kadar tedbirlerin sıkı tutulacağı ve bayram sonrasında rahatlamaya geçileceği belirtildi. Erdoğan yeni açılan hastanelerin önemini dile getirirken de "İnşaatı bitirilmeyen ve faaliyete geçmeyen şehir hastanelerini bir an önce bitirin" talimatı verdi. Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü'nün de önümüzdeki günlerde Türkiye ile ilgili çok önemli bir açıklama yapacağını söyledi.

Koronavirüse karşı 4 aşamalı plan! Hayat ne zaman normale dönecek?

Milliyet'in haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bakanlık birimlerine gönderilen yazıya göre, 21 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı'ndan gönderilen e-postada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne sunmak üzere "Normalleşme planı" hazırlıklarının başladığı belirtildi.

Koronavirüse karşı 4 aşamalı plan! Hayat ne zaman normale dönecek?

Koronavirüs salgınının yayılma hızının düşmesi ve hayatın olağan akışına dönme sürecinin başarıyla tamamlanması için dört aşamalı olarak normalleşme planı yapılacağı belirtilen yazıda, aşamalara ilişkin MEB'in görev alanı içindeki konularla ilgili öneri ve eylem planlarının hazırlanması istendi.

Koronavirüse karşı 4 aşamalı plan! Hayat ne zaman normale dönecek?

İŞTE O PLAN
Edinilen bilgiye göre, "normalleşme süreci", Ramazan Bayramı'nı müteakiben başlayacak, Kovid-19 aşısının bulunacağı tarihe kadar 4 aşama içinde hayata geçirilecek. Aşamalar şu şekilde hayata geçecek:

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