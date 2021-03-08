Normalleşme sonrası koronavirüs risk haritası değişti! Yeni kararlar gelebilir! Şehirlerarası geçiş yasağı....

ŞEHİRLERARASI GEÇİŞE YASAK

İller arasındaki geçişler de bu süreçten etkilenecek. Hürriyet'te yer alan habere göre, En yüksek risk anlamına gelen kırmızı bir ilden düşük riskli sarı illere geçişleri önlemek için sınır geçişlerinde bekletme, HES kodu kontrolleri, ileri aşamada şehirlerarası geçişin yasaklanması gibi kurallara geçilebilecek.