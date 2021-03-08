Normalleşme sonrası koronavirüs risk haritası değişti! Yeni kararlar gelebilir! Şehirlerarası geçiş yasağı....
Türkiye 1 Mart'taki Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme sürecine kademe kademe geçti. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasına göre oluşturduğu renk kodları normalleşmeye geçişte önemli rol oynadı. Sarı ve mavi renk kategorisinde olan illerde kısıtlamalar büyük ölçüde esnetilirken turuncu ve kırmızı kategoride bulunan şehirlerde bazı tedbirler daha sıkı tutuldu. Normalleşmenin ardından gelen verilen ise şoke etti. Turuncu kategorideki İstanbul ve 8 il kırmızı kategoriye geçerken söz konusu illerde yeni kısıtlamaların olabileceği aktarıldı. Kentin geneli sarı bile olsa, riskli cadde, mahalle, sokak ve parklar için kırmızı kurallar uygulanabilecek. İller arası geçiş zorlaştırılacak. İşte gündemdeki yeni önlemler...
08.03.2021 09:49
- Son Güncelleme: 08.03.2021 09:57
ŞEHİRLERARASI GEÇİŞE YASAK
İller arasındaki geçişler de bu süreçten etkilenecek. Hürriyet'te yer alan habere göre, En yüksek risk anlamına gelen kırmızı bir ilden düşük riskli sarı illere geçişleri önlemek için sınır geçişlerinde bekletme, HES kodu kontrolleri, ileri aşamada şehirlerarası geçişin yasaklanması gibi kurallara geçilebilecek.