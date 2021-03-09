12 ay ertelemeli faizsiz 15 bin TL kredi tam 60 ay vade ile alınıyor! Büyük müjde geldi! Kesenin ağzı açıldı!

Kendi işlerini kurarak bunların başında yer almak isteyenler için devletten tam destek gelmeye başladı. Eğer kişiler bu zorlu günlerde kendi işlerini kurmak isterse verilen kredi imkanı ile hayallerinin bir kısmını karşılamayı başarabilecekler. Peki, bu krediler hangi şartlar ile kimler için verilecek? Devlet teşvikleri ve geri ödemesiz paralar vatandaşlar tarafından yoğun şekilde aratılıyor. İşsizlik oranlarının düşürülmesi adına işverenlere çok sayıda teşvik sağlayan devlet işsiz vatandaşlara da çeşitli kurumlar üzerinden kurs ve programlarla meslek öğretiyor. Tüm bu desteklerin yanında devlet ayrıca isşizlik sorunun çözülmesi ve istihdamın artması adına kendi işini kuracak olan vatandaşlara çeşitli yardım ödemelerinde bulunuyor.