Niğdede dağcı Hilal İşcan çığ altında kalmıştı... Yaşadığı dehşet anlarını anlattı!

Olayın yaşandığı bölgeden helikopterle Adana'ya getirilen İşcan, Adana Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Vücudunda ısı kaybının meydana geldiği belirlenen İşcan'ın ısıtma çalışması devam ediyor. Yaşadığı olayları anlatan İşcan, çok üşüdüğünü ancak soğuktan dolayı çok fazla acı hissetmediğini belirterek, "Gece boyunca orada beklemek çok kötüydü. Çok soğuktu, üşüdüm ancak fazla acı hissetmedim. Arkadaşımın hâlâ orada olması daha kötü bir şey. İnşallah sağ salim çıkar, tek istediğim bu" diye konuştu.