Muğla Marmaris'te orman yangını! Evler tahliye edildi! Alevlerle havadan ve karadan kesintisiz mücadele
Son dakika haberine göre dün akşam saatlerinde Muğla'nın Marmaris bölgesinde başlayan yangın devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yangınla mücadeleyi yerinden takip etmek için bölgede bulunuyor. Sabahın ilk saatlerinden itibaren yangına havadan 20 helikopter ve 14 uçak, karadan ise 688'i orman personeli olmak üzere toplam 1480 personel ile müdahale sürüyor. Yangın yerleşim bölgelerinin yakınına kadar gelirken, bölgedeki bazı evler tahliye edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisi Amazon Koyu'nda akşam saatlerinde çıkan orman yangınına yaklaşık 1600 kişi müdahale ediyor.
Gece boyuncu karadan müdahalenin yapıldığı yangında, 363 araç, 39 iş makinesi görev yapıyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte de 20 helikopter ve 14 uçakla yangına müdahale edilmeye başlandı.
05.47 İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin sosyal medyadaki dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulunarak, bilgi kirliliğine neden olan paylaşımlar hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının teknik inceleme başlattığını bildirdi.