İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un Giresun'da telefonculuk yapan çocukluk arkadaşı Mustafa Nihat Sütlaş'ı reklam ihaleleriyle milyoner yaptığı ortaya çıktı.

5 YILDA 26 İHALE

Sütlaş, Giresun Merkez'deki Artı İletişim isimli telefon aksesuvarları satan dükkânı ile esnaflık yapıyordu. 2019'da İBB yönetimi değişip arkadaşı Murat Ongun Medya AŞ başkanı olunca Sütlaş'ın hayatı birden değişti. Sütlaş, 2019 yılında Reklam İstanbul Medya ve Reklamcılık AŞ isimli bir şirket kurarak soluğu İstanbul'da aldı. Sütlaş bu şirket ile Murat Ongun'un sorumluluğunda olan İBB iştirakleri Medya AŞ ve Kültür AŞ'den 5 yılda tam 26 reklam ihalesi aldı. Sütlaş'ın İBB'den aldığı 26 ihalenin güncel değerinin yüz milyonları aştığı öğrenildi.

HAKSIZ KAZANÇ TESPİT EDİLDİ

Reklam ihaleleri ile kısa sürede milyoner olan Mustafa Nihat Sütlaş, İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında ihaleye fesat karıştırmak, suç örgütüne üye olmak ve rüşvet vermekten tutuklandı. Sütlaş'ın firması Reklam İstanbul'un İBB'den aldığı 26 ihale dosyasına ilişkin yapılan incelemelerde, söz konusu ihalelere Reklam İstanbul firmasıyla birlikte teklif veren diğer firmaların hep aynı firmalar olduğu, bu firmalara yönelik yapılan araştırmalarda ise firmaların Mustafa Nihat Sütlaş'la bağlantılı olduğu görüldü. Sütlaş'ın bu yöntemle bedellerini ve sonuçlarını kendi belirlediği usulsüz ihalelerle yüz milyonlarca TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

'YANIMA GELDİ' DEDİ

Mustafa Nihat Sütlaş, emniyet ifadesinde Murat Ongun'a soruldu. Ongun, Sütlaş'ın arkadaşı olduğunu kabul etti. İfadesinde şunları söyledi: Benim memleketlim. Giresun'dan arkadaşımdır. 2019'da yanıma geldi. Bu alanda (reklamcılık) çalışmak istediğini söyledi. Benden İETT ve İspark'tan randevu almamı istedi. Sonrasında Reklam İstanbul adından bir firma kurdu. İBB ile çalışmak istediğini söyledi. Bu konuda dahlim ya da kendisine ayrıcalık tanıdığım hususu gerçeği yansıtmamaktadır.