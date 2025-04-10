İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un Giresun'da telefonculuk yapan çocukluk arkadaşı Mustafa Nihat Sütlaş'ı reklam ihaleleriyle milyoner yaptığı ortaya çıktı.
5 YILDA 26 İHALE
Sütlaş, Giresun Merkez'deki Artı İletişim isimli telefon aksesuvarları satan dükkânı ile esnaflık yapıyordu. 2019'da İBB yönetimi değişip arkadaşı Murat Ongun Medya AŞ başkanı olunca Sütlaş'ın hayatı birden değişti. Sütlaş, 2019 yılında Reklam İstanbul Medya ve Reklamcılık AŞ isimli bir şirket kurarak soluğu İstanbul'da aldı. Sütlaş bu şirket ile Murat Ongun'un sorumluluğunda olan İBB iştirakleri Medya AŞ ve Kültür AŞ'den 5 yılda tam 26 reklam ihalesi aldı. Sütlaş'ın İBB'den aldığı 26 ihalenin güncel değerinin yüz milyonları aştığı öğrenildi.
HAKSIZ KAZANÇ TESPİT EDİLDİ
Reklam ihaleleri ile kısa sürede milyoner olan Mustafa Nihat Sütlaş, İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında ihaleye fesat karıştırmak, suç örgütüne üye olmak ve rüşvet vermekten tutuklandı. Sütlaş'ın firması Reklam İstanbul'un İBB'den aldığı 26 ihale dosyasına ilişkin yapılan incelemelerde, söz konusu ihalelere Reklam İstanbul firmasıyla birlikte teklif veren diğer firmaların hep aynı firmalar olduğu, bu firmalara yönelik yapılan araştırmalarda ise firmaların Mustafa Nihat Sütlaş'la bağlantılı olduğu görüldü. Sütlaş'ın bu yöntemle bedellerini ve sonuçlarını kendi belirlediği usulsüz ihalelerle yüz milyonlarca TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.
'YANIMA GELDİ' DEDİ
Mustafa Nihat Sütlaş, emniyet ifadesinde Murat Ongun'a soruldu. Ongun, Sütlaş'ın arkadaşı olduğunu kabul etti. İfadesinde şunları söyledi:
Benim memleketlim. Giresun'dan arkadaşımdır. 2019'da yanıma geldi. Bu alanda (reklamcılık) çalışmak istediğini söyledi. Benden İETT ve İspark'tan randevu almamı istedi. Sonrasında Reklam İstanbul adından bir firma kurdu. İBB ile çalışmak istediğini söyledi. Bu konuda dahlim ya da kendisine ayrıcalık tanıdığım hususu gerçeği yansıtmamaktadır.
1 YILLIK ÜCRETİ PEŞİN ÖDEDİ
Sabah'ın haberine göre; Yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un ikamet ettiği Beykoz Acarkent'teki villanın sahibi savcılığa ifade verdi. Aylık gelirini 350 bin TL olarak beyan eden, 300 bin TL kira ile 4 katlı villada oturan Ongun, 250 bin TL gelir beyanında bulunan İmamoğlu'nun kirasını ödediğini söylemişti. 19 Mart'ta oturduğu Acarkent villalarında devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan Murat Ongun'un oturduğu villanın sahibi N.K. 1 yıllık kira ücreti olan 3 milyon 717 bin 400 TL'yi peşin aldığını söyledi.
ÇELİŞKİ ORTAYA ÇIKTI
N.K. savcılığa verdiği ifadede, "14.04.2024 tarihinde ARS Emlak tabela unvanlı işyerinde Murat Ongun ve eşi ile birlikte kira sözleşmesini imzaladık ve bu tarihten itibaren kiracım olarak dairemde ikamet etmeye başladılar. Ben dairemi 1 yıllık kiraladım ve 1 yıllık kira olarak 3 milyon 717 bin 400 TL'yi Z.A.G. Ongun isimli şahıs benim hesabıma gönderdi" dedi. Ev sahibinin ifadesi sonrasında 350 bin TL gelirle 2 özel hizmetlinin de bulunduğu, sadece kirası 300 bin TL olan villada oturan, 250 bin TL aylık geliri olan İmamoğlu'ndan destek aldığını söyleyen Murat Ongun'un ifadelerindeki çelişki de ortaya çıktı.