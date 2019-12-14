İşte Kanal İstanbul gerçekleri! CHP neden engel olmaya çalışıyor?

Günlük 160 geminin geçişine evsahipliği yapması beklenen ve 1 milyon 500 bin kişiye istihdam sağlayacak Kanal İstanbul Projesi ile ilgili spekülasyonlar devam ediyor. CHP, TMMOB gibi kuruluşlar projeyle Terkos Gölü'nün suyunun çekileceği, yeni ada oluşturacağı, Montrö Denizler Sözleşmesi'ni değiştirilmek istendiği gibi iddialarda bulunuluyor. Uzmanlar ve projeye ilişkin belgelerden yapılan derlemede iddiaların yersiz olduğu belirlendi. Bazı detaylar özetle şöyle: