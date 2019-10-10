MSB duyurdu: Barış Pınarı Harekâtı'nda sadece teröristler hedef alınıyor!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor." denildi. Ayrıca "PKK/PYD-YPG ve DEAŞ'lı teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınıyor." ifadeleri kullanıldı.
Bakanlık, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan harekata ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor" denildi.
BİR AÇIKLAMA DAHA GELDİ: SADECE TERÖRİSTLER HEDEF ALINIYOR
Dün saat 16.00'da başlayan Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca planlandığı gibi icra edilmiş ve başarılı bir şekilde devam etmektedir. Barış Pınarı Harekâtı, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan "Meşru Müdafaa Hakkı" çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.
Barış Pınarı Harekatı'nın planlama ve icrasında sadece PKK/PYD-YPG ve DEAŞ'lı teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Sivil/masum kişiler, harekât bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost/müttefik ülke unsurları ve çevreye zarar vermemek için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.