Başkan Erdoğan MİT'in yeni KALE'sini hizmete açtı

5 bin dönümlük bir alan üzerine inşa edilen ve etrafında başka herhangi bir yapı bulunmayan, yaklaşık 3 metre boyunda beton duvarlar ve dikenli tellerle çevrili, dinlemelere, yetkisiz girişlere ve sızmalara karşı özel olarak tasarlanmış yeni karargah binasının açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
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