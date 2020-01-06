Başkan Erdoğan MİT'in yeni KALE'sini hizmete açtı 06.01.2020 15:27

5 bin dönümlük bir alan üzerine inşa edilen ve etrafında başka herhangi bir yapı bulunmayan, yaklaşık 3 metre boyunda beton duvarlar ve dikenli tellerle çevrili, dinlemelere, yetkisiz girişlere ve sızmalara karşı özel olarak tasarlanmış yeni karargah binasının açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.