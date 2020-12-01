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Cezalar işe yaramadı, harita kıpkırmızı! O şehir alarm veriyor

Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesi sürüyor. Polisin koronavirüs tedbirleri kapsamında kasım ayında yaptığı denetimlerde, 8 bin 610 kişiye tedbirlere uymamaları nedeniyle para cezası kestiği şehirde kurallara uyulmaması, vaka sayılarında artışa neden olurken, 'Hayat Eve Sığar' mobil programındaki risk haritasında kent, 'çok riskli bölge' anlamına gelen kırmızı boyandı.

01.12.2020 14:53 - Son Güncelleme: 01.12.2020 15:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





