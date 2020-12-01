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Cezalar işe yaramadı, harita kıpkırmızı! O şehir alarm veriyor

Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesi sürüyor. Polisin koronavirüs tedbirleri kapsamında kasım ayında yaptığı denetimlerde, 8 bin 610 kişiye tedbirlere uymamaları nedeniyle para cezası kestiği şehirde kurallara uyulmaması, vaka sayılarında artışa neden olurken, 'Hayat Eve Sığar' mobil programındaki risk haritasında kent, 'çok riskli bölge' anlamına gelen kırmızı boyandı.

01.12.2020 14:53 - Son Güncelleme: 01.12.2020 15:04
Cezalar işe yaramadı, harita kıpkırmızı! O şehir alarm veriyor

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasım ayı boyunca sorumluluk alanında koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerde bulundu.

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Cezalar işe yaramadı, harita kıpkırmızı! O şehir alarm veriyor

Her gün binlerce kişinin kimlikleri kontrol edilirken, kurallara uymayan kişi ve iş yerlerine ceza kesildi.

Cezalar işe yaramadı, harita kıpkırmızı! O şehir alarm veriyor

Kimlikleri kontrol edilerek karantina ihlali yaptığı belirlenen, maske takma kuralına uymayan, sosyal mesafe kuralına uymayan, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişiler ile dezenfektan ve ateş ölçer bulundurmayan iş yerlerine cezalar kesildi.

Cezalar işe yaramadı, harita kıpkırmızı! O şehir alarm veriyor

Yapılan denetimlerde 1 Kasım günü 249, 2 Kasım günü 153, 3 Kasım günü 263, 4 Kasım günü 206, 5 Kasım günü 249, 6 Kasım günü 202, 7 Kasım günü 241, 8 Kasım günü 194, 9 Kasım günü 252, 10 Kasım günü 228,

Cezalar işe yaramadı, harita kıpkırmızı! O şehir alarm veriyor

11 Kasım günü 237, 12 Kasım günü 295, 13 Kasım günü 284, 14 Kasım günü 319, 15 Kasım günü 358, 16 Kasım günü 368, 17 Kasım günü 478, 18 Kasım günü 373, 19 Kasım günü 371, 20 Kasım günü 289,

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