Milli Muharip Uçak’ın hangardan çıkacağı tarih belli oldu!

"AZERBAYCAN BÜTÜN ÜST YÖNETİMİ STANDIMIZLA ÇOK İLGİLENDİ"

Fuarın ilk gününden beri çok yoğun bir talep olduğunu belirten Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan, "Açılıştan sonra Cumhurbaşkanı Aliyev ve ekibi bizi ziyaret ettiler, standımızdaki ürünlerle tek tek ilgilendiler. Azerbaycan bütün üst yönetimiyle bizin standımızla çok ilgilendiler.