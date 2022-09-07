Vav TV İzle
Haberler Güncel Milli Muharip Uçak'ın hangardan çıkacağı tarih belli oldu!

Milli Muharip Uçak'ın hangardan çıkacağı tarih belli oldu!

Son dakika haberleri... Türkiye savunma sanayide yerlileşmede önemli adımlar atmaya devam ediyor. Yerli savaş uçağının ne zaman hangardan çıkacağı büyük merak konusuydu. TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan tarih verdi.

07.09.2022 16:44 - Son Güncelleme: 07.09.2022 16:44
Milli Muharip Uçak’ın hangardan çıkacağı tarih belli oldu!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) "Milli Muharip Uçak'ın portatif imalatını 18 Mart 2023'te hangardan çıkartacağız" dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Milli Muharip Uçak’ın hangardan çıkacağı tarih belli oldu!

Dördüncü Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ADEX 2022, 2. gününde Bakü'de ziyaretçileri kabul etmeye devam ediyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan, 4. Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ADEX 2022 çerçevesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Milli Muharip Uçak’ın hangardan çıkacağı tarih belli oldu!

"AZERBAYCAN BÜTÜN ÜST YÖNETİMİ STANDIMIZLA ÇOK İLGİLENDİ"
Fuarın ilk gününden beri çok yoğun bir talep olduğunu belirten Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan, "Açılıştan sonra Cumhurbaşkanı Aliyev ve ekibi bizi ziyaret ettiler, standımızdaki ürünlerle tek tek ilgilendiler. Azerbaycan bütün üst yönetimiyle bizin standımızla çok ilgilendiler.

Milli Muharip Uçak’ın hangardan çıkacağı tarih belli oldu!

Azerbaycan gerçekten güzel bir ev sahipliğiyle, en üst düzeyde, en yüksek seviyede standımızla ilgilenmiş oldu. Onun akabinde burada misafir bulunan diğer ülkelerin genelkurmay başkanları, üst yönetimden misafirlerimiz geldi.

Milli Muharip Uçak’ın hangardan çıkacağı tarih belli oldu!

Ürdün Genelkurmay Başkanı standımızı ziyaret ettiler. Onlar da ürünlerimizle ilgilendiler. Bir teknik gezi kurum ziyareti yapacaklarından bahsettiler. Biraz önce Bosna Hersek Savunma Bakanı misafirimizdi. Onlar geldiler, yine tek tek ürünlerimizle ilgilenmiş oldular" dedi.

SON DAKİKA