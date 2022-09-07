Milli Muharip Uçak'ın hangardan çıkacağı tarih belli oldu!
Son dakika haberleri... Türkiye savunma sanayide yerlileşmede önemli adımlar atmaya devam ediyor. Yerli savaş uçağının ne zaman hangardan çıkacağı büyük merak konusuydu. TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan tarih verdi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) "Milli Muharip Uçak'ın portatif imalatını 18 Mart 2023'te hangardan çıkartacağız" dedi.
Dördüncü Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ADEX 2022, 2. gününde Bakü'de ziyaretçileri kabul etmeye devam ediyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan, 4. Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ADEX 2022 çerçevesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"AZERBAYCAN BÜTÜN ÜST YÖNETİMİ STANDIMIZLA ÇOK İLGİLENDİ"
Fuarın ilk gününden beri çok yoğun bir talep olduğunu belirten Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan, "Açılıştan sonra Cumhurbaşkanı Aliyev ve ekibi bizi ziyaret ettiler, standımızdaki ürünlerle tek tek ilgilendiler. Azerbaycan bütün üst yönetimiyle bizin standımızla çok ilgilendiler.