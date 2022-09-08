En az lise mezunu, KPSS şartsız, 7 bin TL maaş... İŞKUR üzerinden 802 memur, 687 çağrı merkezi operatörü ve 1131 güvenlik görevlisi aranıyor!

Türkiye iş kurumu kendi resmi web sayfası üzerinden Türkiye geneli memur, özel güvenlik görevlisi ve çağrı operatörü alımı için yeni iş ilanları yayınladı. Bu yayınlanan ilanlara göre İŞKUR, KPS şartsız en az lise ve üniversite mezunu öğrenim düzeylerinden 802 memur, en az ilköğretim ve lise mezunu 687 çağrı merkezi operatörü ve silahlı silahsız 1131 özel güvenlik görevlisi alımı yapacak. Peki, İŞKUR personel alımı şartları neler? İŞKUR personel alımı ne zaman? İşte konu hakkında merak edilenler...