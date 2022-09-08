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Haberler Güncel En az lise mezunu, KPSS şartsız, 7 bin TL maaş... İŞKUR üzerinden 802 memur, 687 çağrı merkezi operatörü ve 1131 güvenlik görevlisi aranıyor!

En az lise mezunu, KPSS şartsız, 7 bin TL maaş... İŞKUR üzerinden 802 memur, 687 çağrı merkezi operatörü ve 1131 güvenlik görevlisi aranıyor!

İŞKUR personel alımı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında İŞKUR personel alımı ne zaman sorusu yer alıyor. İşte konu hakkında detaylar...

takvim.com.tr
08.09.2022 09:13 - Son Güncelleme: 08.09.2022 09:13
En az lise mezunu, KPSS şartsız, 7 bin TL maaş... İŞKUR üzerinden 802 memur, 687 çağrı merkezi operatörü ve 1131 güvenlik görevlisi aranıyor!

Türkiye iş kurumu kendi resmi web sayfası üzerinden Türkiye geneli memur, özel güvenlik görevlisi ve çağrı operatörü alımı için yeni iş ilanları yayınladı. Bu yayınlanan ilanlara göre İŞKUR, KPS şartsız en az lise ve üniversite mezunu öğrenim düzeylerinden 802 memur, en az ilköğretim ve lise mezunu 687 çağrı merkezi operatörü ve silahlı silahsız 1131 özel güvenlik görevlisi alımı yapacak. Peki, İŞKUR personel alımı şartları neler? İŞKUR personel alımı ne zaman? İşte konu hakkında merak edilenler...

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En az lise mezunu, KPSS şartsız, 7 bin TL maaş... İŞKUR üzerinden 802 memur, 687 çağrı merkezi operatörü ve 1131 güvenlik görevlisi aranıyor!

İŞKUR ELEMAN ALIMI NASIL OLUYOR?

Eleman arayan kamu kurumları işgücü istemlerini, İŞKUR'un internet portalına üye olmak suretiyle doğrudan sisteme kayıt ederek iletebilecekleri gibi her türlü iletişim kanallarını/araçlarını kullanmak suretiyle ileterek istediği özellikte işgücü için ilan verebilir.

En az lise mezunu, KPSS şartsız, 7 bin TL maaş... İŞKUR üzerinden 802 memur, 687 çağrı merkezi operatörü ve 1131 güvenlik görevlisi aranıyor!

İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ İLANLARI

En az lise mezunu, KPSS şartsız, 7 bin TL maaş... İŞKUR üzerinden 802 memur, 687 çağrı merkezi operatörü ve 1131 güvenlik görevlisi aranıyor!

İŞKUR ÇAĞRI MERKEZİ PERSONEL ALIMI İLANLARI

En az lise mezunu, KPSS şartsız, 7 bin TL maaş... İŞKUR üzerinden 802 memur, 687 çağrı merkezi operatörü ve 1131 güvenlik görevlisi aranıyor!

İŞKUR MEMUR ALIMI İLANLARI

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