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Millet Kütüphanesi'ne yoğun ilgi! İlk gün doldu taştı

Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılan ve içinde 4 milyon eser bulunan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, ilk gün ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşlar, 7 gün 24 saat hizmet verecek kütüphane binasını gezdi ve kitapları inceledi.

22.02.2020 09:45 - Son Güncelleme: 22.02.2020 09:50
Millet Kütüphanesi'ne yoğun ilgi! İlk gün doldu taştı

"Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olma" niteliği taşıyan, 7 gün 24 saat hizmet verecek Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi önceki gün düzenlenen törenle açıldı.

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Millet Kütüphanesi'ne yoğun ilgi! İlk gün doldu taştı

Kütüphane, özellikle Başkentiler tarafından ziyaretçi akınına uğradı. Sabahı beklemeyip geceden itibaren kütüphaneyi görmeye gelen vatandaşlardan kimi fotoğraf çekildi kimi de kitapları inceleyip sergi salonunu gezdi.

Millet Kütüphanesi'ne yoğun ilgi! İlk gün doldu taştı

Minik Aden, Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi'ni keşfe başlarken; Kemal, matematik ödevini Cihannümâ Salonu'nda yaptı.

Millet Kütüphanesi'ne yoğun ilgi! İlk gün doldu taştı

BİR KİMLİKLE HIZLI GİRİŞ
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in katılımıyla açılışını gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden vatandaşların yararlanma işlemlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Millet Kütüphanesi'ne yoğun ilgi! İlk gün doldu taştı

Koç, "Vatandaşlarımız Millet Kütüphanesi'ne günübirlik ziyaretlerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını sisteme doğrudan okutarak hızlıca giriş yapabiliyor. Nüfus cüzdanlarını henüz değiştirmemiş vatandaşlarımız da görevlilerin yardımıyla edindikleri 24 saat geçerli hızlı geçiş kartıyla hizmetlerden yararlanabiliyor" diye konuştu.

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