Millet Kütüphanesi'ne yoğun ilgi! İlk gün doldu taştı
Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılan ve içinde 4 milyon eser bulunan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, ilk gün ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşlar, 7 gün 24 saat hizmet verecek kütüphane binasını gezdi ve kitapları inceledi.
BİR KİMLİKLE HIZLI GİRİŞ
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in katılımıyla açılışını gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden vatandaşların yararlanma işlemlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Koç, "Vatandaşlarımız Millet Kütüphanesi'ne günübirlik ziyaretlerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını sisteme doğrudan okutarak hızlıca giriş yapabiliyor. Nüfus cüzdanlarını henüz değiştirmemiş vatandaşlarımız da görevlilerin yardımıyla edindikleri 24 saat geçerli hızlı geçiş kartıyla hizmetlerden yararlanabiliyor" diye konuştu.