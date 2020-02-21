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Jandarmadan terörle mücadele mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emriyle son terörist etkisiz hale getirilene kadar...
Jandarmadan terörle mücadele mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emriyle son terörist etkisiz hale getirilene kadar...
Uzman erbaşların mezuniyet törenine katılan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emir ve direktifleri, İçişleri Bakanı'nın talimatlarıyla, yurt içinde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadele 'kesintisiz operasyon' mantığıyla devam edecektir." dedi.
21.02.2020 16:44
- Son Güncelleme: 21.02.2020 16:53
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 125'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında düzenlenen asayiş kursuna katılan 2 bin 237 uzman erbaş mezun oldu.
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Komutanlıkta düzenlenen 30'uncu Dönem Uzman Erbaş Asayiş Branşı Kursu Mezuniyet Töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Orgeneral Çetin, törende yaptığı konuşmada, kursu tamamlayan uzman erbaşlara başarılar diledi ve görevlerini hatırlatarak, öğütlerde bulundu.
Jandarma teşkilatının çalışmalarından bahsederek her zaman halkın yanında olduklarını belirten Çetin, görevlerini eksiksiz yerine getirme gayretinde olduklarını ifade etti.
Her türlü şer unsurlarına karşı mücadele ettiklerini vurgulayan Arif Çetin, mücadelelerinin, başta dağlardaki PKK'lı teröristler olmak üzere bütün teröristlere karşı ülkenin her karış toprağında devam edeceğini kaydetti.