Mide bulandıran olay! Sevgilisini arkadaşıyla cinsel ilişkiye zorlayıp o anları kayda aldı
Bursa'da mide bulandıran bir olay yaşandı. Birlikte yaşadığı sevgilisinin kendisini uyuşturucuya alıştırıp yakın arkadaşlarıyla ilişkiye girmeye zorladığını ve o anları kayda aldığını söyleyen 38 yaşındaki kadın "İstemediğimi söylediğimde boşandığım eşime ve çocuklarıma videoları göstermekle tehdit etti" dedi.
Bursa'da, sevgilisine cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanan Yunus P.'nin yargılanmasına başlanırken ortaya çıkan detaylar mide bulandırdı. Birlikte yaşadığı E.D.'nin kendisini uyuşturucuya alıştırdığını, yakın arkadaşlarıyla cinsel ilişkiye zorladığını ve o anları da kayda aldığını ifade etti.
Olay geçen yıl Yıldırım ilçesinde meydana geldi. E. D., eşi ile boşandıktan sonra tanıştığı Yunus P. ile birlikte yaşamaya başladı. E.D., kasım ayında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, hakaret ve şiddete uğradığı gerekçesiyle Yunus P. hakkında suç duyurusunda bulundu.
"BAŞKA KİŞİLERLE İLİŞKİYE ZORLADI, VİDEO ÇEKTİ"
E.D. şikayet dilekçesinde, "Yunus P., ile birlikte yaşamaya başladık. Uyuşturucu kullandığını gördüm. Uyuşturucu kullandığında başka kişiliğe girerek, beni başka erkeklerle cinsel ilişkiye girme konusunda ikna etti. İlişkiye girdiğim üçüncü kişilerden uyuşturucu madde ve para aldı. Devam etmek istemediğimde beni zorladı. İlişkiler sırasında beni videoya aldı. Bizi seyretmeye başladı. İstemediğimi söylediğimde boşandığım eşime ve çocuklarıma videoları göstermekle tehdit etti. İlişkiler öncesinde bana da uyuşturucu kullandırıyordu" dedi. Polis tarafından gözaltına alınan Yunus P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"KENDİ İSTEĞİ İLE KAYIT YAPTIM"
Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek', 'bir kişiyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak', 'fuhşa aracılık etmek, yer temin etmek', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'silahla kasten yaralama' suçlarından 10 yıl ile 30 yıl arasında hapis cezası istemi ile dava açılan Yunus P.'nin yargılanmasına başlandı.
Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Yunus P., suçlamaları kabul etmeyerek, "Müşteki kendi rızasıyla uyuşturucu kullanıyordu. Erkeklerle yaşadığı cinsel ilişkileri kendi isteğiyle kayda aldırdı. Birlikte ilişki yaşadık. Kesinlikle ilişki sırasında kendisini yönlendirmedim. İzlemedim ve kayda almadım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.