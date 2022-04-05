Mide bulandıran olay! Sevgilisini arkadaşıyla cinsel ilişkiye zorlayıp o anları kayda aldı

"BAŞKA KİŞİLERLE İLİŞKİYE ZORLADI, VİDEO ÇEKTİ"

E.D. şikayet dilekçesinde, "Yunus P., ile birlikte yaşamaya başladık. Uyuşturucu kullandığını gördüm. Uyuşturucu kullandığında başka kişiliğe girerek, beni başka erkeklerle cinsel ilişkiye girme konusunda ikna etti. İlişkiye girdiğim üçüncü kişilerden uyuşturucu madde ve para aldı. Devam etmek istemediğimde beni zorladı. İlişkiler sırasında beni videoya aldı. Bizi seyretmeye başladı. İstemediğimi söylediğimde boşandığım eşime ve çocuklarıma videoları göstermekle tehdit etti. İlişkiler öncesinde bana da uyuşturucu kullandırıyordu" dedi. Polis tarafından gözaltına alınan Yunus P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.