Ulaştırmada 2053 Vizyonu açıklandı! İşte Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak mega hedefler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Lojistik Master Planı - Ulaştırma 2053 Vizyonu Lansmanı"nda konuştu. Karaismailoğlu, "2053'e kadar hızlı trenlerle bağlı il sayımız 8'den 52'ye çıkacak" dedi. Bakan Karaismailoğlu, "2023'te demir yolu ile taşınan yolcu sayısının 19,5 milyona yaklaşmasını öngörüyoruz. Bu rakamın 2035'te 145 milyonu, 2053'te ise 269 milyonu geçmesini hedefliyoruz." şeklinde konuştu. Karaismailoğlu, Kanal İstanbul ile jeopolitik gücümüzün artacağını belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı programına katıldı.
Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin 2053 yılına kadar ulaşım ve altyapıda izleyeceği yolla ilgili bilgi verdi. Karaismailoğlu, 2053 yılında araç kullanım oranının yüzde 242 artacağını, dolayısıyla hem çevreyi korumak hem de ekonomiye katkıda bulunmak için demiryollarına yoğunluk vereceklerini kaydetti.
2019 yılında 28 milyon üzerinde olan istihdam rakamlarımızın 2035 yılında 40 milyonun, 2053 yılında ise 63 milyonun üzerine çıkması öngörülmektedir. Artan nüfusun etkilediği bir diğer başlık ise öğrenci sayısı olmuştur. 2035 yılında 9.35 milyon olması beklenen öğrenci sayısı, 2053 yılında 10.84 milyon olması beklenmektedir.