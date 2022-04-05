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Haberler Güncel Ulaştırmada 2053 Vizyonu açıklandı! İşte Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak mega hedefler

Ulaştırmada 2053 Vizyonu açıklandı! İşte Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak mega hedefler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Lojistik Master Planı - Ulaştırma 2053 Vizyonu Lansmanı"nda konuştu. Karaismailoğlu, "2053'e kadar hızlı trenlerle bağlı il sayımız 8'den 52'ye çıkacak" dedi. Bakan Karaismailoğlu, "2023'te demir yolu ile taşınan yolcu sayısının 19,5 milyona yaklaşmasını öngörüyoruz. Bu rakamın 2035'te 145 milyonu, 2053'te ise 269 milyonu geçmesini hedefliyoruz." şeklinde konuştu. Karaismailoğlu, Kanal İstanbul ile jeopolitik gücümüzün artacağını belirtti.

05.04.2022 13:03 - Son Güncelleme: 05.04.2022 13:11
Ulaştırmada 2053 Vizyonu açıklandı! İşte Türkiye’yi bir üst lige taşıyacak mega hedefler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı programına katıldı.

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Ulaştırmada 2053 Vizyonu açıklandı! İşte Türkiye’yi bir üst lige taşıyacak mega hedefler

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin 2053 yılına kadar ulaşım ve altyapıda izleyeceği yolla ilgili bilgi verdi. Karaismailoğlu, 2053 yılında araç kullanım oranının yüzde 242 artacağını, dolayısıyla hem çevreyi korumak hem de ekonomiye katkıda bulunmak için demiryollarına yoğunluk vereceklerini kaydetti.

Ulaştırmada 2053 Vizyonu açıklandı! İşte Türkiye’yi bir üst lige taşıyacak mega hedefler

Karaismailoğlu, rakam ve verileri paylaşarak, "Güncel verilerin toplanması, analizi ve değerlendirilmesi başlığında 2053 yılına kadar olan tahminler ve beklentileri ışığında hareket ettik. 2053 yılına gelindiğinde Türkiye'deki araç sahipliğinin 2019 yılına göre yüzde 242 artış gösterecek.

Ulaştırmada 2053 Vizyonu açıklandı! İşte Türkiye’yi bir üst lige taşıyacak mega hedefler

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla içinse 2035 yılında Türkiye 7 trilyon 870 milyar liraya ulaşırken, 2053 yılı için öngörülen ise GSYİH hacminin 11 trilyon 240 milyar liraya ulaşmasıdır. Bir diğer parametre olan nüfus için öngörülen rakamlar 2035 yılı için 98,09 milyon ve 2053 yılı için 112,61 milyondur.

Ulaştırmada 2053 Vizyonu açıklandı! İşte Türkiye’yi bir üst lige taşıyacak mega hedefler

2019 yılında 28 milyon üzerinde olan istihdam rakamlarımızın 2035 yılında 40 milyonun, 2053 yılında ise 63 milyonun üzerine çıkması öngörülmektedir. Artan nüfusun etkilediği bir diğer başlık ise öğrenci sayısı olmuştur. 2035 yılında 9.35 milyon olması beklenen öğrenci sayısı, 2053 yılında 10.84 milyon olması beklenmektedir.

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