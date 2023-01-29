Meteoroloji'den kırmızı alarm! 'Kar gelsin hava yumuşasın' diyene kötü haber! Bu soğuk iliklerinize işleyecek! Son yılların en fenası geliyor...

Yurt genelinde sağanak yağış ve kar yağışının olmaması ve kuraklık korkusu sebebiyle vatandaşlar karın ne zaman yağacağını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizin batı ve kuzey kesimlerinde kar yağışı ve soğuk hava sisteminin geleceğini açıkladı. Havaların bugün itibariyle soğuması birçok kişiyi meraklandırdı. Karın gelmesi ve havaların yumuşaması için birçok kişi resmen gün sayıyor. İşte güncel hava durumu ve karın yağacağı tarih...