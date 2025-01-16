Meteoroloji bugün kar yağacak 3 ili açıkladı! İstanbul’da İzlanda soğukları kaç gün sürecek? 4-8°C’lere kadar...

RÜZGAR Genellikle güneyli yönlerden esmesi beklenen rüzgar, Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette hissedilecek.

UYARILAR

Kuvvetli Yağış Uyarısı Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey ile doğu kesimlerinde kuvvetli yağış (21-50 kg/m²) bekleniyor. 700 metre üzerindeki yüksek kesimlerde kar kalınlığının 20 cm'yi aşması öngörülüyor. Bu durum ulaşımda aksamalar, heyelan, su baskını, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara neden olabilir. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Buzlanma ve Çığ Tehlikesi Uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkat edilmesi önem taşıyor.

İZLANDA SOĞUKLARI NE ZAMAN SONA ERECEK? AKOM'dan yapılan açıklamada, İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi genelinde etkili olmaya devam ettiği ifade edildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: "İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde İzlanda kökenli soğuk hava dalgası etkili olmaya devam ederken, Perşembe gününe kadar il genelinde aralıklarla yağmur, aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 4-8°C aralığında, kış değerlerinde seyredeceği öngörülüyor." Bu süreçte özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli olması istendi.