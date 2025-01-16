Meteoroloji bugün kar yağacak 3 ili açıkladı! İstanbul’da İzlanda soğukları kaç gün sürecek? 4-8°C’lere kadar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz bölgesi, Kahramanmaraş'ın kuzeyi, Malatya, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Muş, Bitlis, Van çevreleri ve Bingöl'ün doğu ilçelerinde yağış bekleniyor.
Meteoroloji'den Sarı Kod Uyarısı: Artvin, Rize ve Trabzon'da Kar ve Yağış Alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Artvin, Rize ve Trabzon illeri için sarı kodlu uyarı yayınladı. Bölgede beklenen kuvvetli yağış ve kar, ulaşımda aksamalara ve çeşitli olumsuzluklara neden olabilir. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.
Yağış türleri bölgelere göre farklılık gösterecek:
Karadeniz'in yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun yağış alan bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Sakarya, Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve doğusunda kuvvetli yağmur bekleniyor. Bu bölgelerde 700 metre üzerindeki kesimlerde yoğun kar yağışı görülebilir.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don olayları, pus ve yer yer sis olabileceği tahmin ediliyor. Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor.
HAVA SICAKLIĞI
İç bölgelerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalması bekleniyor.
Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik öngörülmüyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli yönlerden esmesi beklenen rüzgar, Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette hissedilecek.
UYARILAR
Kuvvetli Yağış Uyarısı
Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey ile doğu kesimlerinde kuvvetli yağış (21-50 kg/m²) bekleniyor. 700 metre üzerindeki yüksek kesimlerde kar kalınlığının 20 cm'yi aşması öngörülüyor. Bu durum ulaşımda aksamalar, heyelan, su baskını, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara neden olabilir. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Buzlanma ve Çığ Tehlikesi Uyarısı
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkat edilmesi önem taşıyor.
İZLANDA SOĞUKLARI NE ZAMAN SONA ERECEK?
AKOM'dan yapılan açıklamada, İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi genelinde etkili olmaya devam ettiği ifade edildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde İzlanda kökenli soğuk hava dalgası etkili olmaya devam ederken, Perşembe gününe kadar il genelinde aralıklarla yağmur, aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 4-8°C aralığında, kış değerlerinde seyredeceği öngörülüyor."
Bu süreçte özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli olması istendi.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sakarya: Kuvvetli yağış bekleniyor.
Çanakkale: 8°C, parçalı ve çok bulutlu.
İstanbul: 8°C, doğusu sabah saatlerinde yağmurlu.
Kırklareli: 6°C, parçalı ve çok bulutlu.
EGE
Parçalı bulutlu, bölgenin iç kesimlerinde pus ve sis görülebilir.
Afyonkarahisar: 7°C, parçalı bulutlu.
Denizli: 13°C, parçalı bulutlu.
İzmir: 14°C, parçalı bulutlu.
Muğla: 14°C, parçalı bulutlu.
AKDENİZ
Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde yağmur görülebilir.
Adana: 19°C, parçalı bulutlu.
Antalya: 20°C, parçalı bulutlu.
Hatay: 17°C, parçalı bulutlu.
Mersin: 19°C, parçalı bulutlu.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunda yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Ankara: 5°C, kuzey kesimlerinde yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur.
Eskişehir: 5°C, parçalı ve çok bulutlu.
Konya: 7°C, parçalı ve çok bulutlu.
Sivas: 4°C, karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, genelinde aralıklı yağmur; yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Bolu: 4°C, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Düzce: 8°C, aralıklı yağmurlu.
Sinop: 12°C, aralıklı yağmurlu.
Zonguldak: 9°C, aralıklı yağmurlu.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Yağışların kuvvetli olduğu bölgelerde 700 metre üzeri karla kaplanabilir. Buzlanma ve çığ tehlikesi dikkat çekiyor.
Trabzon: 11°C, kuvvetli yağmur, yükseklerde yoğun kar yağışı.
Rize: 9°C, kuvvetli yağmur.
Artvin: 6°C, karlakarışık yağmur, yükseklerde yoğun kar yağışı.
DOĞU ANADOLU
Malatya, Erzincan, Tunceli ve Bingöl'ün doğu ilçelerinde yağış bekleniyor.
Erzurum: -1°C, kar yağışlı.
Kars: -4°C, parçalı bulutlu.
Malatya: 4°C, karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Van: 5°C, kar yağışlı.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.
Diyarbakır: 12°C, parçalı bulutlu.
Gaziantep: 14°C, parçalı bulutlu.
Şanlıurfa: 15°C, parçalı bulutlu.