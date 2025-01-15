2028’e Kadar Hızlı Tren Gelecek Şehirler açıklandı! Bursa, Gaziantep, Kayseri...

Türkiye, demiryolu yatırımlarıyla ulaşımda yeni bir döneme giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe raporuna göre, yapımı devam eden ve proje aşamasında olan hızlı tren hatları birçok şehri trenle buluşturacak.
🛤️ YAPIMI DEVAM EDEN HIZLI TREN HATLARI
Bursa Hızlı Tren Hattı:
Adana-Gaziantep Hattı:
Trakya'ya Hızlı Tren:
Ankara-İzmir Hattı:
Kayseri Hattı:
📍 BU ŞEHİRLER TRENLE TANIŞIYOR
Projelerin tamamlanmasıyla Bursa, Antalya, Trabzon, Çorum, Şanlıurfa, Mardin gibi iller demiryolu ulaşımına dahil edilecek.
İSTANBUL - ANKARA 80 DAKİKA OLACAK
Bunun yanı sıra trenle 5 saat olan İstanbul-Ankara arasındaki mesafe süper hızlı tren hattı ile süre 80 dakikaya düşecek.
🌐 KARS-NAHÇIVAN HATTI
Hızlı tren projeleri sadece ülke içi değil, uluslararası bağlantılar da sağlayacak. Kars-Nahçıvan hattı ile Türkiye, Azerbaycan ve Türk Cumhuriyetleri'ne bağlanacak. Ayrıca, Şanlıurfa-Mardin hattı üzerinden Irak'a kesintisiz ulaşım mümkün hale gelecek.
Projeler tamamlandığında, Bursa, Antalya, Muğla, Trabzon, Çorum, Rize, Artvin, Şanlıurfa ve Mardin gibi iller ilk kez tren hatlarına kavuşacak. Samsun, Kayseri, Diyarbakır, Malatya ve Elazığ gibi şehirlerde ise hızlı tren seferleri başlayacak.