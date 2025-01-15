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2028’e Kadar Hızlı Tren Gelecek Şehirler açıklandı! Bursa, Gaziantep, Kayseri...

Türkiye'nin ulaştırma yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe raporuna göre, birçok il ilk kez tren hatlarıyla tanışacak, mevcut hatlar ise hızlı tren seviyesine çıkarılacak. İşte yeni tren hatları ve planlanan şehirler...

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Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 15:56 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 16:03
2028’e Kadar Hızlı Tren Gelecek Şehirler açıklandı! Bursa, Gaziantep, Kayseri...

Türkiye, demiryolu yatırımlarıyla ulaşımda yeni bir döneme giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe raporuna göre, yapımı devam eden ve proje aşamasında olan hızlı tren hatları birçok şehri trenle buluşturacak.

2028’e Kadar Hızlı Tren Gelecek Şehirler açıklandı! Bursa, Gaziantep, Kayseri...

🛤️ YAPIMI DEVAM EDEN HIZLI TREN HATLARI

  • Bursa Hızlı Tren Hattı:

    • 🚧 Osmaneli-Bursa-Bandırma hattı: Toplamda 204 km olan hattın %64'ü tamamlandı.
    • 📅 Açılış: Osmaneli-Bursa 2025'te, Bursa-Bandırma ise 2028'de hizmete girecek.
    • ⏱️ Süre: Ankara-Bursa arası 2 saat 15 dakika, İstanbul-Bursa arası 1 saat 15 dakika olacak.

  • Adana-Gaziantep Hattı:

    • 🚧 Tamamlanma oranı: %71.
    • 📅 Hizmete giriş: 2027.
    • ⏱️ Süre: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya inecek.
2028’e Kadar Hızlı Tren Gelecek Şehirler açıklandı! Bursa, Gaziantep, Kayseri...

  • Trakya'ya Hızlı Tren:

    • 🚧 Halkalı-Kapıkule hattı: %52'si tamamlandı.
    • 📅 Açılış: Çerkezköy-Kapıkule 2025'te, Halkalı-Çerkezköy 2028'de hizmete girecek.
    • ⏱️ Süre: Kapıkule-Halkalı arası 1.5 saat olacak.

  • Ankara-İzmir Hattı:

    • 📅 Açılış: Ankara-Afyon 2027'de, Afyon-İzmir 2028'de.
    • ⏱️ Süre: Ankara-İzmir arası 3.5 saate inecek.

  • Kayseri Hattı:

    • 🚧 Yerköy-Kayseri hattı: %57 tamamlandı.
    • 📅 Açılış: 2028.
    • ⏱️ Süre: Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakika olacak.
2028’e Kadar Hızlı Tren Gelecek Şehirler açıklandı! Bursa, Gaziantep, Kayseri...

📍 BU ŞEHİRLER TRENLE TANIŞIYOR

Projelerin tamamlanmasıyla Bursa, Antalya, Trabzon, Çorum, Şanlıurfa, Mardin gibi iller demiryolu ulaşımına dahil edilecek.

2028’e Kadar Hızlı Tren Gelecek Şehirler açıklandı! Bursa, Gaziantep, Kayseri...

İSTANBUL - ANKARA 80 DAKİKA OLACAK

Bunun yanı sıra trenle 5 saat olan İstanbul-Ankara arasındaki mesafe süper hızlı tren hattı ile süre 80 dakikaya düşecek.

2028’e Kadar Hızlı Tren Gelecek Şehirler açıklandı! Bursa, Gaziantep, Kayseri...

🌐 KARS-NAHÇIVAN HATTI

Hızlı tren projeleri sadece ülke içi değil, uluslararası bağlantılar da sağlayacak. Kars-Nahçıvan hattı ile Türkiye, Azerbaycan ve Türk Cumhuriyetleri'ne bağlanacak. Ayrıca, Şanlıurfa-Mardin hattı üzerinden Irak'a kesintisiz ulaşım mümkün hale gelecek.

2028’e Kadar Hızlı Tren Gelecek Şehirler açıklandı! Bursa, Gaziantep, Kayseri...

Projeler tamamlandığında, Bursa, Antalya, Muğla, Trabzon, Çorum, Rize, Artvin, Şanlıurfa ve Mardin gibi iller ilk kez tren hatlarına kavuşacak. Samsun, Kayseri, Diyarbakır, Malatya ve Elazığ gibi şehirlerde ise hızlı tren seferleri başlayacak.