2028’e Kadar Hızlı Tren Gelecek Şehirler açıklandı! Bursa, Gaziantep, Kayseri...

Türkiye, demiryolu yatırımlarıyla ulaşımda yeni bir döneme giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe raporuna göre, yapımı devam eden ve proje aşamasında olan hızlı tren hatları birçok şehri trenle buluşturacak.