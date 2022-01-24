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Haberler Güncel Megakent İstanbul kar altında kaldı! Buz pistine dönen yollar, sürücülerin zor anları... İşte ilçe ilçe son durum...

Megakent İstanbul kar altında kaldı! Buz pistine dönen yollar, sürücülerin zor anları... İşte ilçe ilçe son durum...

İstanbul'da kar sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Ana arterlerdeki trafik akışında herhangi bir aksama yaşanmazken bazı cadde ve sokaklarda kar birikintileri nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Pendik'te yolda kalan aracı kurtarmaya gelen itfaiye mahsur kalırken, ekipler bu kez kendi araçlarını kurtarmak için seferber oldu. Maltepe'de kar küreme aracı da kar nedeniyle yolda kaldı.

24.01.2022 10:24 - Son Güncelleme: 24.01.2022 10:38
Megakent İstanbul kar altında kaldı! Buz pistine dönen yollar, sürücülerin zor anları... İşte ilçe ilçe son durum...

İstanbul'da kar sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırdı.

Yoğun kar nedeniyle Zeytinburnu, Cevizlibağ, Şirinevler, Bahçelievler'de trafikte yer yer yoğunluk oluştu.

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Megakent İstanbul kar altında kaldı! Buz pistine dönen yollar, sürücülerin zor anları... İşte ilçe ilçe son durum...

İstanbul'un ana arterlerinde trafik akışında herhangi bir aksama yaşanmazken bazı cadde ve sokaklarda kar birikintileri nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Megakent İstanbul kar altında kaldı! Buz pistine dönen yollar, sürücülerin zor anları... İşte ilçe ilçe son durum...

Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar araçlarında oluşan kar birikintilerini temizlerken, bazı esnaf da iş yerlerinin önündeki karları kürekle temizledi.

Megakent İstanbul kar altında kaldı! Buz pistine dönen yollar, sürücülerin zor anları... İşte ilçe ilçe son durum...

Yoğun kar nedeniyle Sarıyer'de ara sokaklar ve kaldırımlar karla kaplandı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Kağıthane'nin Seyrantepe ile Sanayi mahallelerinde bazı araçlar yolda kalırken Levent'te yolda kalan otobüsün yolcuları araçtan indi.

Megakent İstanbul kar altında kaldı! Buz pistine dönen yollar, sürücülerin zor anları... İşte ilçe ilçe son durum...

YARDIMA GİDEN EKİPLER DE YOLDA KALDI
Bu arada gece saatlerinde de zaman zaman etkili olan kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Pendik Esenyalı'da kar nedeniyle yolda kalan aracı kurtarmaya gelen itfaiye aracı da mahsur kaldı. Ekipler bu kez kendi araçlarını kurtarmak için seferber oldu.

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