Megakent İstanbul kar altında kaldı! Buz pistine dönen yollar, sürücülerin zor anları... İşte ilçe ilçe son durum...

YARDIMA GİDEN EKİPLER DE YOLDA KALDI

Bu arada gece saatlerinde de zaman zaman etkili olan kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Pendik Esenyalı'da kar nedeniyle yolda kalan aracı kurtarmaya gelen itfaiye aracı da mahsur kaldı. Ekipler bu kez kendi araçlarını kurtarmak için seferber oldu.