Megakent İstanbul kar altında kaldı! Buz pistine dönen yollar, sürücülerin zor anları... İşte ilçe ilçe son durum...
İstanbul'da kar sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Ana arterlerdeki trafik akışında herhangi bir aksama yaşanmazken bazı cadde ve sokaklarda kar birikintileri nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Pendik'te yolda kalan aracı kurtarmaya gelen itfaiye mahsur kalırken, ekipler bu kez kendi araçlarını kurtarmak için seferber oldu. Maltepe'de kar küreme aracı da kar nedeniyle yolda kaldı.
24.01.2022 10:24
- Son Güncelleme: 24.01.2022 10:38