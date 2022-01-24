HAVA DURUMU | Meteoroloji yeni haritayı yayımladı! İstanbul’a baskın kar alarmı!
İstanbul'a kar yağacak mı? sorusunun yanıtı araştırılırken birden bastıran kar yağışı trafiği felç etmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika uyarısına göre yoğun kar yağışı devam edecek. Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olacak. Öte yandan İstanbul'da kar yağışı etkisini artırmaya başladı.
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Denizli, Muğla çevreleri ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Osmaniye ile Hatay kıyılarında yağmur ve sağanak, Hatay'ın yüksek kesimleri ve Muğla'nın, Antalya'nın ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde karla karışık yağmur ve yer yer kar, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların; İstanbul'un kuzey ve batısı ile boğaz çevresi, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimleri, Balıkesir ve Bursa'nın Marmara'ya bakan kıyı ilçeleri, Antalya'nın doğusunun iç ve yükseklerinde, Konya, Karaman, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Bingöl çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeyinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun kuzeybatısı ile güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacak.
Rüzgarın, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa, hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.