MEB lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 LGS yerleştirme takvimi nasıl olacak?
LGS tercih işlemleri 12 Temmuz'da sona erdi. Lise tercihlerini yapan öğrenciler ve velileri sonuçları heyecanla beklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanda, yerleştirme takvimi açıklandı. Peki, MEB lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 LGS yerleştirme takvimi nasıl olacak?
LGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1-12 Temmuz tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından sonuçları bekleyen öğrenciler, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. MEB ise yayınladığı takvim ile birlikte sonuç takvimini duyurdu. Peki, MEB lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 LGS yerleştirme takvimi nasıl olacak? İşte konu ile ilgili detaylar...
2018–2019 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.
YERLEŞTİRMEYE TAKVİMİ NASIL OLACAK?
a) Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 05 Ağustos 2019 ve 10 Ağustos 2019 tarihlerinde ilan edilecektir.
b) Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.