Sabah'tan Halit Turan'ın özle haberine göre; Ömer Şeyhin 'e FETÖ üyesi eski Yüzbaşıdan 1 milyon 952 bin liralık dövizi neden aldığı soruldu. Şeyhin ifadesinde Levent Doğan'dan ele geçirilen notu kendisinin yazdığını, belgeyi Levent Doğan yada eşinin sahibi olduğu Ankara Maydanoz Döner şubesinin açılışında tanzim ettiğini, aldığı paranın Maydanoz Döner'in yurtdışında bayiler açması projesine ilişkin olduğunu öne sürdü. Şubelerin açılış aşamalarında kullanılmak üzere 2 milyon Euro topladıklarını, projeye dahil olmak isteyen bayilerin kendilerine herhangi bir bedel belirtilmeksizin istedikleri oranda para vererek bu projeye dahil olduklarını söyledi.

Maydanoz Döner ortaklarının şirketin yüzde 10 hissesini yabancı ortağa satarak şirketi olası risklere karşı garanti altına almaya yönelik çalışmalar yürüttükleri, bu kapsamda Ömer Şeyhin 'in 2 Kasım 2024'te İstanbul'da Ömer Faruk Ekim, Engin Kayıkçı, Yücel Bahri Öntemel, Metin Eroğlu ve Gökmen Ertaş ile buluşması da Antalya polisinin teknik takibine yansıdı.

Metin Eroğlu'nun FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasında mahrem imam olduğu, Bylock kullanıcı olduğu, Gökmen Ertaş'ın ise FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasında görev alan isimlerden olduğu ve hakkında işlem yapıldığı ortaya çıktı. Yapılan tespitlerle Maydanoz Döner'in yüzde 10 hissesinin yabancı ortağa satılmaya çalışıldığı, şirketin hisse satışı işlemlerinden örgütün mahrem yapılanması içerisinde yer alan kişilerin aktif rol aldığı değerlendirdi. Ömer Şeyhin ifadesinde arap yatırımcılarla satış konusu için görüştüklerini, Metin Eroğlu ve Gökmen Ertaş'ın FETÖ ile iltisaklarını ilki kez sorguda öğrendiğini öne sürdü. Şeyhin "Metin Eroğlu'nun hisse satışı konusunda resmi bir bağı yada pozisyonu olmamasına rağmen tüm işlemlerde ve görüşmelerde yer aldığı doğrudur. Gökmen Ertaş bu kişiyi kendi elemanı gibi kullanıyordu. Bana göstermiş olduğunuz fotoğraf doğrudur. Metin Eroğlu Ankara'de yeni kurduğumuz fabrikayı ve lojistik merkezini görmek istedi. Bende bu istek üzerine kendisini buralarda gezdirdim" dedi.

MASAK tarafından FETÖ üyeleriyle bağlantılı hesap hareketleri sorulan ve para alışverişi yaptığı birçok ismi tanımadığını belirten aynı zamanda şirket ortaklığı yaptığı bütün örgüt üyelerinin de FETÖ üyesi olduğundan haberinin olmadığını öne süren Ömer Şeyhin , ifadesinde "hakkımızdaki dedikodu ve iftiralar gerçeği yansıtmamaktadır. Ben yapılan bunca dedikodu ve fitnenin tamamen rakiplerimizden veya küresel rakiplerimiz tarafından bir algıyla yapıldığını düşünüyorum" dedi.

GÜRCİSTAN'DAKİ FETÖCÜ ORTAKLARDAN 7 MİLYONLUK TRANSFER

Maydonoz Döner'in Gürcistan'da bulunan şirket hesaplarından 2022-2024 yılları arasında 25 farklı işlemde toplam 7 milyon liralık dolar ve euro transferinin MASAK tarafından tespit edildiği, buradaki firmalara herhangi bir mal ve hizmet satışına ilişkin bildirim de yapılmadığı belirtilerek Ömer Şeyhin'e Gürcistan'daki 3 şubenin yöneticilerinin FETÖ silahlı terör örgütünün üst düzey yönetiminde yer alan isimlerden neden atandığı soruldu.

Şeyhin, "mal ve hizmet bildirimi olmadan elbette hayatın olağan akışına aykırıdır. Ancak ben bu durumu kabul etmiyorum. Daha öncede beyan ettiğim gibi bunlar mal yada hizmet alımına ilişkin paralardır. Gürcistan Şubelerinin sahiplerinin Silahlı Terör Örgütü ile iltisaklarından ben haberdar değilim. Bu kişilere isim hakkımızı veren yurt dışı sorumlusu olan Özgür Birekul ve Cuma Dağlı'dır. Gelen paranın kaynağı mal ve hizmet alımına ilişkindir" dedi.