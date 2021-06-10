Maske zorunluluğu ve pazar kısıtlaması kalkacak mı? Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklayacak
Milyonların heyecanla çıkacak kararları beklediği Kabine Toplantısı bugün Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor. Kabine Toplantısı'nda koronavirüs mücadelesinde normalleşme sürecinde yeni kademeye geçilip geçilmeyeceğine ilişkin kararlar merak ediliyor. Bunların başında maske yasağının ve pazar günü kısıtlamasının kaldırılması var. Öte yandan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 454 kişinin testi pozitif çıktı, 87 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 558 olarak kayıtlarda yer aldı.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi NATO zirvesi dolayısıyla öne çekilirken normalleşmede yeni kademeye geçilip geçilmeyeceği merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, Kovid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.
Güvenlik konularının da görüşülmesi beklenen toplantıda, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları konusunda kabinenin bilgilendirilmesi bekleniyor. Ekonomik gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, NATO Zirvesi öncesi dış politikaya ilişkin de değerlendirmeler yapılacağı öngörülüyor.
KABİNE TOPLANTISI'NDA YENİ KARARLAR ALINACAK MI?
Koronavirüs vaka sayılarının seyrinin değerlendirileceği Kabine Toplantısı'nda yeni kararlar alınıp alınmayacağı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Başkan Erdoğan'ın kritik toplantı sonrası bu konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
PAZAR GÜNÜ KISITLAMASI KALDIRILACAK MI?
Yeni normalleşme planında 1 Haziran'dan itibaren hafta sonu cumartesi günü için sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'da başlayacak şekilde güncellenmiş, pazar günü ise tüm gün kısıtlama uygulanması kararı alınmıştı. Pazar günü kısıtlamasının da kaldırılıp kaldırılmayacağı Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından belli olacak.