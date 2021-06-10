Maske zorunluluğu ve pazar kısıtlaması kalkacak mı? Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklayacak

Güvenlik konularının da görüşülmesi beklenen toplantıda, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları konusunda kabinenin bilgilendirilmesi bekleniyor. Ekonomik gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, NATO Zirvesi öncesi dış politikaya ilişkin de değerlendirmeler yapılacağı öngörülüyor.



KABİNE TOPLANTISI'NDA YENİ KARARLAR ALINACAK MI?

Koronavirüs vaka sayılarının seyrinin değerlendirileceği Kabine Toplantısı'nda yeni kararlar alınıp alınmayacağı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Başkan Erdoğan'ın kritik toplantı sonrası bu konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.