Mart dolunayından etkilenecek 5 burç belli oldu! Dolunay bu burçları para babası yapacak! Şans, para, zenginlik gani gani gelecek!
Mart dolunayından etkilenecek 5 burç belli oldu! Dolunay bu burçları sallayıp sallayıp çuvala koyacak! Şans, para, zenginlik gani gani gelecek! Mart ayının gelmesiyle birlikte Dolunay'ın hangi burçları nasıl etkileyeceği de merak konusu oldu. Boğa, Aslan, Başak, Akrep, Yay burçları Dolunay'dan finansal yönden olumlu etkilenecek burçlar oldu. İşte Mart dolunayının etkileyeceği burçlar ve diğer merak edilenler...
02.03.2023 21:24 - Son Güncelleme: 02.03.2023 21:24
Mart dolunayından etkilenecek 5 burç belli oldu! Dolunay bu burçları para babası yapacak! Şans, para, zenginlik gani gani gelecek! 7 Mart 2023 tarihinde meydana gelecek olan Başak dolunayının burçlara etkileri açıklandı. Astrolojide elzem laylardan biri olarak bilinen dolunaylar, burçların yaşamında önemli olaylara sebep olabiliyor. Peki Mart dolunayında hangi burcu neler bekliyor? Gelin birlikte bakalım...