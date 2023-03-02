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Mart dolunayından etkilenecek 5 burç belli oldu! Dolunay bu burçları para babası yapacak! Şans, para, zenginlik gani gani gelecek!

Mart dolunayından etkilenecek 5 burç belli oldu! Dolunay bu burçları sallayıp sallayıp çuvala koyacak! Şans, para, zenginlik gani gani gelecek! Mart ayının gelmesiyle birlikte Dolunay'ın hangi burçları nasıl etkileyeceği de merak konusu oldu. Boğa, Aslan, Başak, Akrep, Yay burçları Dolunay'dan finansal yönden olumlu etkilenecek burçlar oldu. İşte Mart dolunayının etkileyeceği burçlar ve diğer merak edilenler...

02.03.2023 21:24 - Son Güncelleme: 02.03.2023 21:24
Mart dolunayından etkilenecek 5 burç belli oldu! Dolunay bu burçları para babası yapacak! Şans, para, zenginlik gani gani gelecek!

Mart dolunayından etkilenecek 5 burç belli oldu! Dolunay bu burçları para babası yapacak! Şans, para, zenginlik gani gani gelecek! 7 Mart 2023 tarihinde meydana gelecek olan Başak dolunayının burçlara etkileri açıklandı. Astrolojide elzem laylardan biri olarak bilinen dolunaylar, burçların yaşamında önemli olaylara sebep olabiliyor. Peki Mart dolunayında hangi burcu neler bekliyor? Gelin birlikte bakalım...

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Mart dolunayından etkilenecek 5 burç belli oldu! Dolunay bu burçları para babası yapacak! Şans, para, zenginlik gani gani gelecek!

DOLUNAY'DAN FİNANSAL OLARAK OLUMLU ETKİLENECEK 5 BURÇ!

👉Boğa

👉Aslan

👉Başak

👉Akrep

👉Yay

Mart dolunayından etkilenecek 5 burç belli oldu! Dolunay bu burçları para babası yapacak! Şans, para, zenginlik gani gani gelecek!

KOÇ BURCU

Annenizle ilgili konular ön planda olurken, anne sağlığı konusu da gündeminizde olabilir. Yaşam tarzı konusunda dikkatli olmanız gerekmekte.

Mart dolunayından etkilenecek 5 burç belli oldu! Dolunay bu burçları para babası yapacak! Şans, para, zenginlik gani gani gelecek!

BOĞA BURCU

Sizin için aşk hayatınızda güzel bir süreç geliyor. Parasal anlamda ise bir yükseliş yaşayabilirsiniz.

Mart dolunayından etkilenecek 5 burç belli oldu! Dolunay bu burçları para babası yapacak! Şans, para, zenginlik gani gani gelecek!

İKİZLER BURCU

Annenizle ilişkileriniz oldukça iyi olabilir. Ev, aile, yuva ve mülkiyet konuları gündeme gelebilir.

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