Mars, Merkür Retrosu'ndan etkilenen burçlar hangileri? Retro-Kova Dolunayı Kova, Terazi, Başak, Yay, Koç, Boğa, Akrep burcunu nasıl etkiler? Aşk, para, zenginlik...
Özellikler astrolojik gelişmeleri yakından takip edenler 'retro ne zaman bitiyor? 2023 Merkür ve Mars retrosu ne zaman bitecek?' sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırıyor. Özellikle belirli burçları etkisi altına alan bu doğa olayında günlük hayatta nelerin bizleri beklediği merak ediliyor. Peki Merkür ve Mars gerilemesinin burçlara etkisi nelerdir? Merkür gerilemesi olarak da adlandırılan retronun olumsuz etkilerinin neler olduğunu içeriğimizde derledik.
Yaşanan doğa olaylarının günlük hayatı, burçları nasıl etkilediğini merak eden ve özellikle astrolojik gelişmeleri yakından takip edenler Merkür ve Mars retrosu hakkında bilgi edinmek istiyor. Yılın ilk dolunayını geride bırakırken ilk yeniayı da Kova burcunda meydana gelecek. Peki, Mars, Merkür Retrosu'ndan etkilenen burçlar hangileri? Retro-Kova Dolunayı Kova, Terazi, Başak, Yay, Koç, Boğa, Akrep burcunu nasıl etkiler? İşte detaylar...
Daha çok sosyalleşeceğimiz ve düşüncelerimizi açık bir şekilde paylaşmak isteyeceğimiz bir döneme giriyoruz. Merkür retrosunun 19 Ocak'ta sona ermesiyle artık elektronik alet alabilir, yeni işbirlikleri kurabiliriz. Kova burcundaki yeniayla hayatımızda sevmediğimiz, işe yaramayan konuları bitireceğiz veya dönüştüreceğiz.
Dönüştürme zamanı
21 Ocak Cumartesi 1 derece Kova burcunda Plütonik yeniay meydana gelecek. Buna Mars'ın destekleyici etkisi olacak. Hayatımızda sevmediğimiz, artık işe yaramayan konuları bitirme ve dönüştürme zamanı. Kendimize yeni ve güvenilir sistemler kurmak isteyebiliriz. Zihinsel ve dijital işlerimiz hız kazanabilir.