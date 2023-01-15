Mars, Merkür Retrosu’ndan etkilenen burçlar hangileri? Retro-Kova Dolunayı Kova, Terazi, Başak, Yay, Koç, Boğa, Akrep burcunu nasıl etkiler? Aşk, para, zenginlik...

Daha çok sosyalleşeceğimiz ve düşüncelerimizi açık bir şekilde paylaşmak isteyeceğimiz bir döneme giriyoruz. Merkür retrosunun 19 Ocak'ta sona ermesiyle artık elektronik alet alabilir, yeni işbirlikleri kurabiliriz. Kova burcundaki yeniayla hayatımızda sevmediğimiz, işe yaramayan konuları bitireceğiz veya dönüştüreceğiz.