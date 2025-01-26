SGK başlangıç günü A’dan Z’ye listelendi: EYT’siz 10 gün prim avantajıyla erken emekli olun

Yeni yılın başlamasıyla birlikte ev hizmetlerinde çalışanların sigorta primlerinde önemli bir artış yaşandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu değişiklikleri içeren genelgeyi yayımlayarak evde çalışanların emeklilik fırsatlarından nasıl yararlanabileceklerine dair yeni düzenlemeleri duyurdu. Bu düzenlemeler çalışanların sigorta primlerini öderken dikkat etmeleri gereken bazı önemli detayları da içeriyor.
10 Gün Çalışma Kuralı: Sigorta Primini Belirleyen Kriter
Ev hizmetlerinde çalışan kişiler için sigorta priminin nasıl belirlendiği, çalışma sürelerine göre farklılık gösteriyor. Ayda 10 günden az ya da fazla çalışanlar için uygulanan prim oranları değişiklik göstermektedir.
Evde 10 günden az süreyle sigortalı çalıştıranlar için, her bir gün için asgari ücretin günlük tutarının yüzde 2'si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödenmesi yeterli oluyor.
Ancak, çalışanların emeklilik hakkı kazanabilmesi için ayda en az 10 gün sigortalı olarak çalıştırılması gerektiği unutulmamalıdır.
10 Gün ve Üzeri Çalışanlar İçin Zorunlu Sigorta
Evde 10 günden fazla çalışanlar için sigorta ödemeleri, işveren tarafından yapılmak zorundadır. Bu durumda, çalışanların genel sağlık sigortası ve emeklilik sigortası da devreye giriyor.
10 gün ve üzeri çalışanlar için sigorta primleri şu şekilde hesaplanıyor: Bir günlük asgari ücret 866,85 TL olduğunda, 10 gün çalışan bir işçi için 3.272,36 TL prim ödenmesi gerekiyor. 30 gün çalıştıranlar ise 9.817,08 TL prim ödeyecek. Ancak, düzenli prim ödeyen işverenlere indirimli prim fırsatları da sunulmaktadır.
Emekli Olan Çalışanların Prim Değişiklikleri
Emekli olan çalışanlar için de prim oranları farklı bir şekilde uygulanıyor. Emekli olan kişiler için primler biraz daha düşük tutuluyor. Örneğin, 10 gün çalışan bir emekli için 2.795,59 TL, 30 gün çalışan bir emekli için ise 8.386,77 TL prim ödemesi gerekiyor.
Ayda 10 Günden Az Çalıştıranlar İçin Prim Ödemeleri
Ayda 10 günden az süreyle çalışanlar için, sadece iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeniyor. Örneğin, 1 gün çalışan bir işçi için 17,34 TL prim ödenmesi yeterli olurken, 9 gün çalışanlar için bu tutar 156,06 TL'ye çıkıyor.
Ancak bu primler emeklilik için yeterli değil; emeklilik primini çalışan kendi başına yatırabilir.
Kolay Sigorta İşlemleri: SMS ile Tescil
Ev hizmetlerinde çalışanlar için sigorta işlemleri artık daha kolay bir hale geliyor. Çalışanlar, SMS ile sigorta tescilini yapabilirler. Sigortalı çalıştıran kişinin, TC kimlik numarasını 5510 kısa mesaj servisine göndermesi ve ardından çalıştıracağı kişinin bilgilerini bildirerek sigortalı için tescil kaydı oluşturması gerekmektedir.
Sigorta prim ödemeleri, bankalar veya cep telefonu faturaları aracılığıyla yapılabilir.
Sigorta primleri ve emeklilik imkanları çalışanların sosyal güvence altına alınmalarını sağlayacak ve uzun vadede emeklilik hakkı kazanmalarına olanak tanıyacaktır.
Bu yeni uygulamalar, çalışanların yaşam kalitesini artırırken, işverenlere de sorumluluklarını yerine getirmeleri konusunda kolaylık sağlıyor.
(Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.)