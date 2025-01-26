SGK başlangıç günü A’dan Z’ye listelendi: EYT’siz 10 gün prim avantajıyla erken emekli olun

10 gün ve üzeri çalışanlar için sigorta primleri şu şekilde hesaplanıyor: Bir günlük asgari ücret 866,85 TL olduğunda, 10 gün çalışan bir işçi için 3.272,36 TL prim ödenmesi gerekiyor. 30 gün çalıştıranlar ise 9.817,08 TL prim ödeyecek. Ancak, düzenli prim ödeyen işverenlere indirimli prim fırsatları da sunulmaktadır.

Emekli Olan Çalışanların Prim Değişiklikleri Emekli olan çalışanlar için de prim oranları farklı bir şekilde uygulanıyor. Emekli olan kişiler için primler biraz daha düşük tutuluyor. Örneğin, 10 gün çalışan bir emekli için 2.795,59 TL, 30 gün çalışan bir emekli için ise 8.386,77 TL prim ödemesi gerekiyor.

Ayda 10 Günden Az Çalıştıranlar İçin Prim Ödemeleri Ayda 10 günden az süreyle çalışanlar için, sadece iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeniyor. Örneğin, 1 gün çalışan bir işçi için 17,34 TL prim ödenmesi yeterli olurken, 9 gün çalışanlar için bu tutar 156,06 TL'ye çıkıyor.

Ancak bu primler emeklilik için yeterli değil; emeklilik primini çalışan kendi başına yatırabilir.