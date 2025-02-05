Mansur Yavaş'tan "savaş bildirisi" hazırlığı! Özgür Özel'le 3. görüşmede ipleri kopardı... Gözler 7 Şubat'a çevrildi

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) çift başlı adaylık kavgasında kartlar açıktan oynanmaya başladı.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayının ön seçimle belirlenmesine karşı çıktı ve "Aday belirlemek için erken. Gün ola harman ola. O güne kadar kim kalacak" deyip rakibi Ekrem İmamoğlu'nun yargı sürecini işaret etti.
İMAMOĞLU VE ÖZEL MANSUR YAVAŞ'A KAPIYI GÖSTERDİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Partimizin ortaya koymuş olduğu eğilim tarihidir. Mansur Yavaş'ın görüşü farklı olabilir" sözleriyle Yavaş'a "Ayağımza dolanma" mesajı verdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bir haftada iki kez görüştüğü Mansur Yavaş'a Meclis kürsüsünden ayar verip "Erken seçimin adayı erken belirlenir. Erkenden yola çıkacağız" dedi.
ÖZEL VE YAVAŞ ARASINDAKİ 3. GÖRÜŞMEDE İPLER KOPTU
Siyaset kulislerinde "CHP Mansur Yavaş'a kapıyı gösterdi" yorumları yapılırken Özgür Özel ve Mansur Yavaş arasında 3. görüşmenin yapıldığı öğrenildi.
CHP GENEL MERKEZİ'NDE RESTLEŞTİLER
Taraflar CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Mansur Yavaş'ın aday belirleme sürecindeki endişelerini dile getirdi, yine "aday belirlemek için erken" dedi. Özgür Özel ise ön seçimin yapılacağını yineledi.
MANSUR YAVAŞ BİLDİRİ YAYIMLAYACAK
Bu restleşme sonrası Mansur Yavaş "savaş bildirgesi" hazırlıklarına girişti.
Yavaş'ın 7 Şubat 2025'te ön seçimin ve adayın erken belirlenmesinin neden yanlış olacağına dair bir bildiri yayımlayıp CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na rest çekeceği öğrenildi.
YAVAŞ'IN KURMAYLARI METİN ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR
Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Mansur Yavaş'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı:
Cuma günü döndükten sonra Mansur Yavaş kurmaylarıyla birlikte bir çalışma hazırlıyor. Ve bir basın bildiri yapabilir. Ya kendi ağzından ya da sosyal medya hesabından.
Metin üzerinde çalıştıklarını öğrendim. Dün Mansur Yavaş'ı aradım "Üçüncü görüşme ile ilgili konuşmak istemediğini" söyledi. Ben de kurmaylarını aradığımda metin üzerinde bir çalışma yapıldığını öğrendim.
Ön seçimin ve adayın erken belirlenmesinin neden yanlış olacağına dair bir kamuoyu ile paylaşım yapılacak.
"ÜÇLÜ GÖRÜŞME" İDDİASI! GÖZLER 10 ŞUBAT'TA
CHP kulislerinde 10 Şubat'taki PM toplantısının hemen öncesinde Özel, Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun üçlü bir görüşme gerçekleştirerek, erken seçim, aday belirleme ve ön seçim takvimini görüşeceği konuşuluyor.
Yavaş'ın bu yüzleşme sonrası yeni yol haritasını belirleyip buna göre hareket etmesi bekleniyor.
Takvim.com.tr bugünkü "CHP'deki "ön seçim" savaşında Mansur Yavaş'tan "10 Şubat" hamlesi" başlıklı haberinde Yavaş'ın yeni yol haritasını ait detayları ele aldı.
Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi de Yavaş'ın önünde 3 yol haritası olduğunu ifade etti:
1. Ya parti içi yarışa katılmayacak. Bu durumda Ekrem İmamoğlu tek aday olarak girip kendi kendisiyle yarıştığı seçimi kazanıp CHP'nin adayı olabilir.
2. Eğer CHP'deki eğilim yoklamasına girer ve kaybederse sonucuna katlanmak zorunda kalacak. Böylece Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu tuzağa düşmüş olacak.
3. Ya da CHP dışında adaylık şansını arayacak. 100 bin imza toplayıp merkez sağ ve milliyetçi kesimin adayı olarak çıkacak.