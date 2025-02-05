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Mansur Yavaş'tan "savaş bildirisi" hazırlığı! Özgür Özel'le 3. görüşmede ipleri kopardı... Gözler 7 Şubat'a çevrildi

CHP Genel Merkezi önceki akşam sır bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Özgür Özel ve Mansur Yavaş son 10 günde 3. kez bir araya geldi. Yavaş yine "aday belirlemek için erken" dedi. Özgür Özel ise ön seçimin yapılacağını yineledi. Bu restleşme sonrası ikili arasında ipler koptu. Yavaş "savaş bildirgesi" hazırlıklarına girişti. ABB kurmaylarının ön seçimin ve erken aday belirlenmesinin neden yanlış olduğunu anlatan bir metin üzerinde çalıştığı öğrenildi. Gözler 7 Şubat 2025'e çevrildi.

Özel Haber takvim.com.tr Özel Haber
Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 12:27 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 12:31
Mansur Yavaş’tan savaş bildirisi hazırlığı! Özgür Özel’le 3. görüşmede ipleri kopardı... Gözler 7 Şubat’a çevrildi

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) çift başlı adaylık kavgasında kartlar açıktan oynanmaya başladı.

Mansur Yavaş’tan savaş bildirisi hazırlığı! Özgür Özel’le 3. görüşmede ipleri kopardı... Gözler 7 Şubat’a çevrildi

ABB Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayının ön seçimle belirlenmesine karşı çıktı ve "Aday belirlemek için erken. Gün ola harman ola. O güne kadar kim kalacak" deyip rakibi Ekrem İmamoğlu'nun yargı sürecini işaret etti.

Mansur Yavaş’tan savaş bildirisi hazırlığı! Özgür Özel’le 3. görüşmede ipleri kopardı... Gözler 7 Şubat’a çevrildi

İMAMOĞLU VE ÖZEL MANSUR YAVAŞ'A KAPIYI GÖSTERDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Partimizin ortaya koymuş olduğu eğilim tarihidir. Mansur Yavaş'ın görüşü farklı olabilir" sözleriyle Yavaş'a "Ayağımza dolanma" mesajı verdi.

Mansur Yavaş’tan savaş bildirisi hazırlığı! Özgür Özel’le 3. görüşmede ipleri kopardı... Gözler 7 Şubat’a çevrildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bir haftada iki kez görüştüğü Mansur Yavaş'a Meclis kürsüsünden ayar verip "Erken seçimin adayı erken belirlenir. Erkenden yola çıkacağız" dedi.

Mansur Yavaş’tan savaş bildirisi hazırlığı! Özgür Özel’le 3. görüşmede ipleri kopardı... Gözler 7 Şubat’a çevrildi

ÖZEL VE YAVAŞ ARASINDAKİ 3. GÖRÜŞMEDE İPLER KOPTU

Siyaset kulislerinde "CHP Mansur Yavaş'a kapıyı gösterdi" yorumları yapılırken Özgür Özel ve Mansur Yavaş arasında 3. görüşmenin yapıldığı öğrenildi.

Mansur Yavaş’tan savaş bildirisi hazırlığı! Özgür Özel’le 3. görüşmede ipleri kopardı... Gözler 7 Şubat’a çevrildi

CHP GENEL MERKEZİ'NDE RESTLEŞTİLER

Taraflar CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Mansur Yavaş’tan savaş bildirisi hazırlığı! Özgür Özel’le 3. görüşmede ipleri kopardı... Gözler 7 Şubat’a çevrildi

Mansur Yavaş'ın aday belirleme sürecindeki endişelerini dile getirdi, yine "aday belirlemek için erken" dedi. Özgür Özel ise ön seçimin yapılacağını yineledi.

Mansur Yavaş’tan savaş bildirisi hazırlığı! Özgür Özel’le 3. görüşmede ipleri kopardı... Gözler 7 Şubat’a çevrildi

MANSUR YAVAŞ BİLDİRİ YAYIMLAYACAK

Bu restleşme sonrası Mansur Yavaş "savaş bildirgesi" hazırlıklarına girişti.

Mansur Yavaş’tan savaş bildirisi hazırlığı! Özgür Özel’le 3. görüşmede ipleri kopardı... Gözler 7 Şubat’a çevrildi

Yavaş'ın 7 Şubat 2025'te ön seçimin ve adayın erken belirlenmesinin neden yanlış olacağına dair bir bildiri yayımlayıp CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na rest çekeceği öğrenildi.

Mansur Yavaş’tan savaş bildirisi hazırlığı! Özgür Özel’le 3. görüşmede ipleri kopardı... Gözler 7 Şubat’a çevrildi

YAVAŞ'IN KURMAYLARI METİN ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Mansur Yavaş'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı:

Cuma günü döndükten sonra Mansur Yavaş kurmaylarıyla birlikte bir çalışma hazırlıyor. Ve bir basın bildiri yapabilir. Ya kendi ağzından ya da sosyal medya hesabından.

Mansur Yavaş’tan savaş bildirisi hazırlığı! Özgür Özel’le 3. görüşmede ipleri kopardı... Gözler 7 Şubat’a çevrildi

Metin üzerinde çalıştıklarını öğrendim. Dün Mansur Yavaş'ı aradım "Üçüncü görüşme ile ilgili konuşmak istemediğini" söyledi. Ben de kurmaylarını aradığımda metin üzerinde bir çalışma yapıldığını öğrendim.

Ön seçimin ve adayın erken belirlenmesinin neden yanlış olacağına dair bir kamuoyu ile paylaşım yapılacak.

Mansur Yavaş’tan savaş bildirisi hazırlığı! Özgür Özel’le 3. görüşmede ipleri kopardı... Gözler 7 Şubat’a çevrildi

"ÜÇLÜ GÖRÜŞME" İDDİASI! GÖZLER 10 ŞUBAT'TA

CHP kulislerinde 10 Şubat'taki PM toplantısının hemen öncesinde Özel, Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun üçlü bir görüşme gerçekleştirerek, erken seçim, aday belirleme ve ön seçim takvimini görüşeceği konuşuluyor.

Mansur Yavaş’tan savaş bildirisi hazırlığı! Özgür Özel’le 3. görüşmede ipleri kopardı... Gözler 7 Şubat’a çevrildi

Yavaş'ın bu yüzleşme sonrası yeni yol haritasını belirleyip buna göre hareket etmesi bekleniyor.

Mansur Yavaş’tan savaş bildirisi hazırlığı! Özgür Özel’le 3. görüşmede ipleri kopardı... Gözler 7 Şubat’a çevrildi

Takvim.com.tr bugünkü "CHP'deki "ön seçim" savaşında Mansur Yavaş'tan "10 Şubat" hamlesi" başlıklı haberinde Yavaş'ın yeni yol haritasını ait detayları ele aldı.

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi de Yavaş'ın önünde 3 yol haritası olduğunu ifade etti:

1. Ya parti içi yarışa katılmayacak. Bu durumda Ekrem İmamoğlu tek aday olarak girip kendi kendisiyle yarıştığı seçimi kazanıp CHP'nin adayı olabilir.

2. Eğer CHP'deki eğilim yoklamasına girer ve kaybederse sonucuna katlanmak zorunda kalacak. Böylece Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu tuzağa düşmüş olacak.

3. Ya da CHP dışında adaylık şansını arayacak. 100 bin imza toplayıp merkez sağ ve milliyetçi kesimin adayı olarak çıkacak.

CHPdeki ön seçim savaşında Mansur Yavaştan 10 Şubat hamlesi! Önünde 3 seçenek var... İmamoğlu ve Özelin canını sıkan anket
CHP'deki "ön seçim" savaşında Mansur Yavaş'tan "10 Şubat" hamlesi! Önünde 3 seçenek var... İmamoğlu ve Özel'in canını sıkan anket