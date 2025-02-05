Mansur Yavaş'tan "savaş bildirisi" hazırlığı! Özgür Özel'le 3. görüşmede ipleri kopardı... Gözler 7 Şubat'a çevrildi

Metin üzerinde çalıştıklarını öğrendim. Dün Mansur Yavaş 'ı aradım "Üçüncü görüşme ile ilgili konuşmak istemediğini" söyledi. Ben de kurmaylarını aradığımda metin üzerinde bir çalışma yapıldığını öğrendim. Ön seçimin ve adayın erken belirlenmesinin neden yanlış olacağına dair bir kamuoyu ile paylaşım yapılacak.

CHP kulislerinde 10 Şubat'taki PM toplantısının hemen öncesinde Özel, Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun üçlü bir görüşme gerçekleştirerek, erken seçim, aday belirleme ve ön seçim takvimini görüşeceği konuşuluyor.

Yavaş'ın bu yüzleşme sonrası yeni yol haritasını belirleyip buna göre hareket etmesi bekleniyor.

Takvim.com.tr bugünkü "CHP'deki "ön seçim" savaşında Mansur Yavaş'tan "10 Şubat" hamlesi" başlıklı haberinde Yavaş'ın yeni yol haritasını ait detayları ele aldı.

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi de Yavaş'ın önünde 3 yol haritası olduğunu ifade etti:



1. Ya parti içi yarışa katılmayacak. Bu durumda Ekrem İmamoğlu tek aday olarak girip kendi kendisiyle yarıştığı seçimi kazanıp CHP'nin adayı olabilir.



2. Eğer CHP'deki eğilim yoklamasına girer ve kaybederse sonucuna katlanmak zorunda kalacak. Böylece Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu tuzağa düşmüş olacak.

3. Ya da CHP dışında adaylık şansını arayacak. 100 bin imza toplayıp merkez sağ ve milliyetçi kesimin adayı olarak çıkacak.

