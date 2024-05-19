Mahalle mahalle şehir şehir soyağacı listeniz ortaya çıktı! Hangi Türk boyuna mensupsun tek tıkla öğren!

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Türklerin yüzyıllar boyunca dünya tarihine, çeşitli coğrafyalarda damga vurduğu bilinen bir gerçek. Bu da Türklerin farklı farklı yerlerde, farklı farklı yaşayışlarına neden oluyor. Binlerce yıldır dünyanın birçok bölgesine yaptığı fetihlerle yayılan Türk ırkı geniş bir coğrafyada bulunmaktadır. Türkler kalıcı yerleşmeler sonucunda çok farklı yaşama alanlarına dağılmıştır. Peki, hangi il hangi Türk boyundan geliyor? İşte il il Türk boyları!