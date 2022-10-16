Karlov suikastının planlayıcısı Abdullah Bozkurt İsveç'ten iadesi istenilenler listesinde yok!
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının planlayıcısı FETÖ imamı Abdullah Bozkurt'un 3 farklı yakalama kararı olmasına rağmen İsveç'ten iadesi istenilenler listesinde yer almadığı ortaya çıktı.
İsveç Stockholm'de uzun süren saha araştırma sonucunda FETÖ firarisi Abdullah Bozkurt tanınmayacak bir halde alışveriş merkezinden çıktıktan sonra görüntülenmişti. Yapılan araştırmalarda Bozkurt'un İsveç'te yaşamasına rağmen, Türkiye'nin İsveç'ten iadesini istediği terör örgütü üyelerinin arasında yer almadığı ortaya çıktı.
KOZMİK İSİM LİSTEYE GİRMEMEYİ NASIL BAŞARDI?
Bylock kullanıcısı olan Abdullah Bozkurt, 26 Temmuz 2016'da İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yurt dışına kaçtı. Abdullah Bozkurt'un Karlov suikastındaki rolü ise kritik öneme sahip. Bozkurt, Today's Zaman Ankara Temsilcisiyken, katil zanlısı Mevlüt Mert Altındaş'a kiralık ev ayarlayarak suikastı işlemesi içinde telkinde bulundu.
Bozkurt'la alakalı, itirafçı MİT mahrem imamlarından Salim Zeybek, cinayetten 3 yıl sonra 10 Ekim 2019'da Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı'ya Karlov Suikastıyla alakalı Bozkurt'un cinayetteki rolüyle ilgili ifade verdi. Zeybek ifadesinde, örgütün suikastı FETÖ'nün yapmadığına ilişkin yurt dışında kamuoyu oluşturmak için aralarında üst düzey FETÖ imamlarının da olduğu çalışma grubunun kurulduğunu, bu grupta Bozkurt'un da örgüt lehine algı çalışması yapmak için Nordic Monitör üzerinden haber analiz yapmakla görevlendirildiğini dile getirdi.
Sabah'ta yer alan habere göre, Abdullah Bozkurt, Salim Zeybek'in ifadesinde geçmesine rağmen şüpheli olarak hakkında işlem yapılmadı. Bu da Abdullah Bozkurt'un bir nevi Karlov suikastı dosyasından kurtulmasını sağladı.
SUİKASTTAN 3 GÜN ÖNCE MESAJ VERDİ
Bozkurt, suikasttan 3 gün önce 16 Aralık 2016'da sosyal medyadan "#Erdoğan'ın haydutlarıyla diplomatik misyon fırtınası yapmak için bir komplo yazmıştım # Türkiye'de artık elçilikler güvende değil" şeklinde paylaşım yaptı. Suikasttan hemen sonra ise FETÖ'nün suikasttaki rolünü örtbas etmek için manipülasyon çalışmaları yürüttü. Eylemi "El-Kaide"nin yaptığını dile getirdi. Asıl amaç ise 15 Temmuz sonrası düzelen Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında savaş çıkarmaktı.
HAKKINDA 3 FARKLI YAKALAMA KARARI VAR
Bozkurt'un İsveç Stockholm'de 02 Eylül 2018'de kurduğu Nordic Monitör adlı kara propaganda sitesi 2018 yılından bugüne kadar Türkiye devleti aleyhine 12 bin civarında haber ve podcast yayınladı. Bu yayınlarda ağırlıklı olarak Türkiye'nin iç ve dış politikası, enerji politikaları, savunma sanayisi ve Milli İstihbarat Teşkilatını doğrudan (MİT) hedef alındı. SABAH'ın yaptığı araştırmalarda Abdullah Bozkurt hakkında tutuklanmasına yönelik 3 farklı yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. Bozkurt'un İstanbul Anadolu 57. Asliye Mahkemesi'nde Cumhurbaşkanı'na hakaret, İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesinde Silahlı Terör örgütü kurma ve yönetme ile Ankara 7. ve 5. Sulh Ceza Mahkemelerinde Cumhurbaşkanı'na hakaret, terör örgütü propagandası yapma, iftira gibi suçlardan 8 farklı dava dosyası bulunduğu öğrenildi.