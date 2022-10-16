Karlov suikastının planlayıcısı Abdullah Bozkurt İsveç’ten iadesi istenilenler listesinde yok!

Sabah'ta yer alan habere göre, Abdullah Bozkurt, Salim Zeybek'in ifadesinde geçmesine rağmen şüpheli olarak hakkında işlem yapılmadı. Bu da Abdullah Bozkurt'un bir nevi Karlov suikastı dosyasından kurtulmasını sağladı.

SUİKASTTAN 3 GÜN ÖNCE MESAJ VERDİ

Bozkurt, suikasttan 3 gün önce 16 Aralık 2016'da sosyal medyadan "#Erdoğan'ın haydutlarıyla diplomatik misyon fırtınası yapmak için bir komplo yazmıştım # Türkiye'de artık elçilikler güvende değil" şeklinde paylaşım yaptı. Suikasttan hemen sonra ise FETÖ'nün suikasttaki rolünü örtbas etmek için manipülasyon çalışmaları yürüttü. Eylemi "El-Kaide"nin yaptığını dile getirdi. Asıl amaç ise 15 Temmuz sonrası düzelen Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında savaş çıkarmaktı.